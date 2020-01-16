Мединский с сарказмом воспринял желание создателей фильма «Дау» судиться

В пресс-службе Минкультуры РФ прокомментировали намерение создателей фильма «Дау» подать в суд из-за отказа в прокатном удостоверении.

Министерство сообщило, что глава ведомства Владимир Мединский «отреагировал на сообщение об иске в саркастическом ключе». Так, министр «предложил создателям, к примеру, попробовать убедить МВД разрешить проезд на красный свет».

Руководитель министерства «не считает возможным выдачу прокатного удостоверения» фильму «в ближайшее время», передает РИА «Новости».

Напомним, Минкультуры отказало в прокате фильму Ильи Хржановского «Дау» из-за содержания в нем «материалов, пропагандирующих порнографию».

Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма. Сообщалось, что он намерен оспорить решение Минкультуры в суде.





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