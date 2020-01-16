Палата представителей передала статьи импичмента в Сенат

16.01.2020, 4:14, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статьи импичмента против президента Дональда Трампа и передала их в Сенат. Таким образом, разбирательства по вопросу импичмента президенту могут начаться на следующей неделе.

Пелоси использовала несколько авторучек, чтобы подписать документы, и затем, по традиции, передала их председателям нескольких комитетов Палаты представителей, участвовавшим в процессе импичмента.

Назначенные Пелоси менеджеры по импичменту – законодатели, которым предстоит представлять сторону обвинения в ходе предстоящего сенатского разбирательства – вместе с сотрудниками Палаты представителей и приставом Конгресса лично передали статьи импичмента представителям верхней палаты. Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, заявил, что официально статьи будут приняты верхней палатой в четверг.

228 законодателей поддержали сегодня кандидатуры Адама Шиффа, председателя Комитета по разведке и Джерри Надлера, главы Юридического комитета, которые были назначены Пелоси менеджерами по импичменту. 193 члена Палаты представителей проголосовали против этих номинаций.

Разбирательства в Сенате начнутся во вторник, 21 января, и скорее всего продлятся несколько недель.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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