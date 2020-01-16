Палата представителей передала статьи импичмента в Сенат

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статьи импичмента против президента Дональда Трампа и передала их в Сенат. Таким образом, разбирательства по вопросу импичмента президенту могут начаться на следующей неделе.

Пелоси использовала несколько авторучек, чтобы подписать документы, и затем, по традиции, передала их председателям нескольких комитетов Палаты представителей, участвовавшим в процессе импичмента.

Назначенные Пелоси менеджеры по импичменту – законодатели, которым предстоит представлять сторону обвинения в ходе предстоящего сенатского разбирательства – вместе с сотрудниками Палаты представителей и приставом Конгресса лично передали статьи импичмента представителям верхней палаты. Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, заявил, что официально статьи будут приняты верхней палатой в четверг.

228 законодателей поддержали сегодня кандидатуры Адама Шиффа, председателя Комитета по разведке и Джерри Надлера, главы Юридического комитета, которые были назначены Пелоси менеджерами по импичменту. 193 члена Палаты представителей проголосовали против этих номинаций.

Разбирательства в Сенате начнутся во вторник, 21 января, и скорее всего продлятся несколько недель.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обычно в послании президента России Федеральному Собранию иностранных экспертов интересует его оборонная и внешнеполитическая части: с кем Россия намерена дружить крепко, а с кем не очень, какое оружие упомянуто, кого Кремль считает ответственным за то, что в мире неспокойно, и т. д. Однако в этом году главные новости обращения Владимира Путина к российскому парламенту пришли […]