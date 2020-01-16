Палата представителей передала статьи импичмента в Сенат

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статьи импичмента против президента Дональда Трампа и передала их в Сенат. Таким образом, разбирательства по вопросу импичмента президенту могут начаться на следующей неделе.
Пелоси использовала несколько авторучек, чтобы подписать документы, и затем, по традиции, передала их председателям нескольких комитетов Палаты представителей, участвовавшим в процессе импичмента.
Назначенные Пелоси менеджеры по импичменту – законодатели, которым предстоит представлять сторону обвинения в ходе предстоящего сенатского разбирательства – вместе с сотрудниками Палаты представителей и приставом Конгресса лично передали статьи импичмента представителям верхней палаты. Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, заявил, что официально статьи будут приняты верхней палатой в четверг.
228 законодателей поддержали сегодня кандидатуры Адама Шиффа, председателя Комитета по разведке и Джерри Надлера, главы Юридического комитета, которые были назначены Пелоси менеджерами по импичменту. 193 члена Палаты представителей проголосовали против этих номинаций.
Разбирательства в Сенате начнутся во вторник, 21 января, и скорее всего продлятся несколько недель.
-
Служба новостей «Голоса Америки»
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Обычно в послании президента России Федеральному Собранию иностранных экспертов интересует его оборонная и внешнеполитическая части: с кем Россия намерена дружить крепко, а с кем не очень, какое оружие упомянуто, кого Кремль считает ответственным за то, что в мире неспокойно, и т. д. Однако в этом году главные новости обращения Владимира Путина к российскому парламенту пришли […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роструд рассказал работодателям, как сделать 31 декабря выходным / 27 ноября
- Большинство американцев осуждают политику Трампа в отношении Ирана — Ipsos / 12 января
- Зюганов в Пекине назвал «цветной революцией» протесты в Гонконге / 6 декабря
- Ратаковски примерила образ героини полотна Вермеера / 25 декабря
- Вице-премьер РФ заявил, что сообщения о контрактах на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности / 23 декабря
- С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми – Офис генпрокурора / 15 января
- В Москве побит рекорд по проверкам из-за лжеминирований. Из 1000 учреждений эвакуировали почти 170 000 человек / 20 декабря
- ЕС заявил о готовности провести встречу по СВПД / 7 января