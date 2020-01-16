Мнение: Странные «самоубийства»

Странные "самоубийства"

Хакерская группа «Спрут» опубликовала информацию о том, что в ноябре был фактически казнен начальник связи 38-го зенитно-ракетного полка Чоловский.

В ноябре произошла интересная ситуация. Начальник связи 38-го зенитно-ракетного полка майор Чоловский в свободное и не свободное от работы время занимался хищением доверенного ему имущества. Когда об этом стало известно руководству, Чоловский решил сбежать. Для этого он снял съёмную квартиру, где планировал маршрут своего бегства. Но отцы-командиры в течении суток после невыхода майора на работу, объявили его поиски. Спецназу полиции была поставлена задача ликвидировать майора при задержании. Видимо, Чоловский был не сам в этой схеме по хищению военного имущества.

Местонахождение Чоловского было установлено. Спецназ со своей задачей справился, и майор был ликвидирован аккуратно выстрелом в голову. Мы собрали достаточно данных о том, что майор не оказывал сопротивление. Он сдался спецназу, но его попросту казнили в этой съёмной квартире. Командование воинской части А3880 пытается выставить эту ситуацию, как самоубийство.

Предоставляем вашему вниманию медицинскую справку о причине смерти и акт служебного расследования. Отдельно хотим обратить ваше внимание на то место в акте, где описывается момент задержания Чоловского спецназом. Уж очень размыто этот момент описан в проверке. Значит военные покрывают преступление спецназа полиции. Значит заинтересованы.

Мне тут вспомнился похожий случай «самоубийства на квартире».

18 марта 2018 года при странных обстоятельствах «покончил жизнь самоубийством» небезызвестный летчик Волошин, который был одним из подозреваемых в уничтожении малазийского «Боинга» и получил государственную награду через 2 дня после уничтожения MH-17.

Волошин в 2017 году уволился из ВСУ, попутно обругав условия службы, после чего был назначен на должность заместителя генерального директора по авиационным вопросам КП «Николаевский Международный Аэропорт». А за несколько месяцев до «самоубийства» стал и.о. генерального директора Николаевского международного аэропорта.

После гибели Волошина, которую, естественно, воспринимали как заметание следов и обрубание хвостов, МВД Украины рассматривало версию о «доведении до самоубийства», где Волошина «принуждали к незаконным схемам» и заставляли подписывать незаконную тендерную документацию, что и подтолкнуло его к самоубийству. Но раз никого не обвинили в «доведении до самоубийства», то дело было закрыто «за отсутствием состава преступления». Как именно расследуют на Украине подобные дела, объяснять, я думаю, не нужно.

Убийство/самоубийство Чоловского на квартире после обвинений в экономических преступлениях оказалось фактически идентично истории гибели Волошина, который также «самоубился» у себя на квартире, где уже есть целый конгломерат версий, связанных с убийством опасного свидетеля, самоубийством из-за угрызений совести, самоубийством/убийством человека, которого втягивали в криминальный блудняк в Николаевском международном аэропорту. Ну а если так легко можно скрывать обстоятельства убийства Чоловского, то что мешало сделать это в отношении гибели Волошина? Особенно, если расследуют люди из той же структуры, которая и убивает. В этом отношении можно, конечно, пожелать, чтобы после того, как шайку Авакова рано или поздно уберут, дело о «самоубийстве Волошина» (как, впрочем, и «самоубийстве» Чоловского) было повторно расследовано.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/strannye-samoubiystva/

Источник: Colonel Cassad

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