Фигуристка Ирина Слуцкая показала пирсинг в языке, «напоминающий о бурной молодости»

16.01.2020, 4:04, Разное

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая, которая через 3 недели отметит 41-й день рождения, пояснила подписчикам в соцсети Instagram о пирсинге в языке, который напоминает ей о «бурной молодости». На первом снимке спортсменка запечатлена с прижатым к губам указательным пальцем, а на следующем она она позирует с открытым ртом, показывая украшение.
В подписи к публикации фигуристка решила поинтересоваться у интернет-пользователей их отношением к пирсингу у женщин, особенно у тех, кто уже является матерями. Напомним, что одна из самых титулованных российских фигуристок воспитывает троих детей, самый младший из которых родился буквально несколько месяцев назад. Помимо этого, спортсменка призывает поклонников более снисходительно относиться к окружающим и стараться не судить их слишком строго, ведь в первую очередь люди должны воспитывать себя, а не кого-то еще.

В заключении Слуцкая назвала себя счастливой матерью и супругой, а также она считает свою карьеру более чем удачной. «И да, у меня есть пирсинг!» – подытожила спортсменка, добавив, что он ей не только не мешает жить, но и очень нравится, а еще напоминает о «бурной молодости».



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Последнее: Экс-фигуристка Ирина Слуцкая, которая через 3 недели отметит 41-й день рождения, пояснила подписчикам в соцсети Instagram о пирсинге в языке, который напоминает ей о «бурной молодости». На первом снимке спортсменка запечатлена с прижатым к губам указательным пальцем, а на следующем она она позирует с открытым ртом, показывая украшение. В подписи к публикации фигуристка решила поинтересоваться […]

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