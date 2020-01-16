Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус прокомментировала отставку Дмитрия Медведева с поста руководителя российского кабмина.
«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на RTVI.
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
У внешнеполитического ведомства США «пока нет конкретного заявления по этому поводу».
При этом Ортэгус воспользовалась случаем, чтобы в очередной раз бездоказательно заявить о приписываемом РФ «вмешательстве» в американские выборы. Также она отметила, что американский президент Дональд Трамп желает наладить отношений с Россией.
В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.
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Последнее: Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус прокомментировала отставку Дмитрия Медведева с поста руководителя российского кабмина. «Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на RTVI. Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит […]
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