США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ

Совместные операции США и Ирака против террористической организации «Исламское государство» возобновлены, сообщают высокопоставленные американские военные.

Источники New York Times заявили, что операции возобновлены со среды. Как пояснили военные, к совместной работе хотели вернуться как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» террористов, передает РИА «Новости».

Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской, передает ТАСС.

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Последнее: Совместные операции США и Ирака против террористической организации «Исламское государство» возобновлены, сообщают высокопоставленные американские военные. Источники New York Times заявили, что операции возобновлены со среды. Как пояснили военные, к совместной работе хотели вернуться как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» террористов, передает РИА «Новости». Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, […]