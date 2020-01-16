Бойко-Великому добавили к обвинению растрату 23 млн рублей и 120 тыс. долларов

СК РФ перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому, сообщил источник.

Источник ТАСС сообщил, что к обвинению добавлен эпизод растраты при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и 120 тыс. долларов.

План хищения, по данным следствия, разработала директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова.

Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Для хищений денег с вкладов клиентов составлялись фиктивные договоры о закрытии вкладов и другие документы. Присвоенные деньги распределялись между соучастниками, по фиктивным кредитам обеспечивалась выплата процентов по якобы выданным кредитам.

Указанные хищения происходили в 2016–2017 годах.

Бойко-Великий вину не признает. Адвокат Вадим Миндлин заявил, что срок погашения кредитов еще не закончен, а «несколько кредитов уже закрыты в полном объеме».

Напомним, Бойко-Великого задержали 19 июня по обвинению в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов.

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Последнее: СК РФ перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому, сообщил источник. Источник ТАСС сообщил, что к обвинению добавлен эпизод растраты при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и 120 тыс. долларов. План хищения, по данным следствия, разработала директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова. Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества […]