Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента переданы в Сенат США

Демократы передали в Сенат США обвинительное заключение против главы американского государства Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщают информационные агентства.
Официальное рассмотрение стартует в четверг в 20.00 мск, передает ТАСС.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения. Первая касается злоупотребление властью, вторая – препятствования расследованию.
Обвинения переданы лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу.
Через два часа после начала рассмотрения обвинений в Сенате должен будет прибыть председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Начало процесса запланировано на 21 января.
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