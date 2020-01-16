Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента переданы в Сенат США

16.01.2020, 3:05, Новости дня

Демократы передали в Сенат США обвинительное заключение против главы американского государства Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщают информационные агентства.

Официальное рассмотрение стартует в четверг в 20.00 мск, передает ТАСС.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения. Первая касается злоупотребление властью, вторая – препятствования расследованию.

Обвинения переданы лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу.

Через два часа после начала рассмотрения обвинений в Сенате должен будет прибыть председатель Верховного суда США Джон Робертс. 

Начало процесса запланировано на 21 января.



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