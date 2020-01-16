Учёные: Регулярный секс может отсрочить менопаузу

В результате проведённого анализа длительного исследования британским учёным из University College London удалось выяснить, что регулярные занятия сексом могут отсрочить менопаузу. Специалисты предполагают, что отсутствие интимной жизни и вероятности забеременеть «сигнализирует» организму о ненадобности растрачивать «впустую» ресурсы.

В ходе научной работы авторами проекта был проведён анализ исследования по изучению менопаузы. Ещё в 1990-х годах учёные наблюдали за состоянием около 3 тысяч женщин возрастом от 45 лет, которые регулярно отвечали на вопросы анкеты, касающиеся частоты и вида половых актов, мастурбации и прочих аспектов. На то время ни у одной из женщин менопауза не наступила, но почти у половины были признаки приближения, к примеру, приливы или нарушения цикла. За 10 лет наблюдений у 45% добровольцев менопауза началась в среднем в 52 года. Также отмечалось, что у 28% занимавшихся сексом раз в неделю она отсрочилась в сравнении с имевшими половые контакты реже.

Профессор Рут Мейсон говорит, что менопауза наступит у каждой женщины неизбежно, а помешать этому невозможно. При этом результаты исследования всё же гласят об обратном, показывая, что регулярный секс даёт несколько дополнительных лет, а вот какой механизм лежит в основе данного процесса, учёным пока выяснить не удалось.

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