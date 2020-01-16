«Ухандохали экономику». Обнародована вторая часть «разговоров Гончарука»

YouTube-канал «Как обмануть президента» вечером 15 января обнародовал вторую часть аудиозаписей, якобы записанных во время разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства.

В подписи к записи указано, что в беседе с премьером участвует министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, глава Национального банка Украины Яков Смолий, его заместитель Екатерина Рожкова и заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

ВИДЕОВидео: Как обмануть президента / YouTube

Собеседники обсуждают снижение экономического роста и инфляцию в Украине.

«Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так… и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу [Верховную] Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост, вот он будет 4,4 [%].., а сейчас будет по некоторым оценкам 2[%]. И [скажут, что] «ухандохали экономику». Реформаторы эти, как сказать, «соросята», ухандохали экономику. Были «крепкие хозяйственники» – при них было 4,6 %, пришли «соросята» – экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет», – сказал человек с голосом Гончарука.

Женщина, чей голос похож на голос Рожковой отметила, что в «глобальном измерении все хорошо».

«Только это «хорошо» непонятно никому кроме нас», – добавила собеседница, чьи слова приписывают Маркаровой.

Также авторы YouTube-канала утверждают, что Ковалив принимала участие в обсуждении, и говорила о планировании в экономике. Однако она заявила, что не была на этой встрече.

Кроме того, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram, что голос, который приписали Ковалив, принадлежит главному экономисту Минфина Александре Бетлий.

Первую часть аудиозаписей обнародовали 15 января. Там собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны, а женщина с голосом Рожковой аудиозаписи озвучила дату разговора – 16 декабря. Якобы Гончарук на этой записи признал, что он «полный профан в экономике».

Кабинет Министров информировал, что в этот день в правительстве прошла встреча в формате «на кофе», на которой присутствовали Гончарук, Маркарова, Милованов, Смолий, Рожкова, а также другие представители правительства и НБУ. Решений на таких встречах в Кабмине не принимают, сообщали в правительстве.

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. По данным ZN.ua всего может быть опубликовано 14 частей таких записей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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