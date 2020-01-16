Forbes: Путин решил отправить Медведева в отставку из-за недовольства исполнением «майских указов»

Президент Владимир Путин лично принял решение об отставке Дмитрия Медведева с поста премьер-министра, так как не был доволен исполнением «майских указов», сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По их информации, в конце 2019 года Медведев обсуждал с президентом национальные проекты. «Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — говорит источник, знакомый с деталями встречи.
Издание отмечает, что за час до объявления об отставке на сайте Кремля опубликовали сообщение о том, что Путин встречался с Медведевым. Ее содержание описано так: «Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений».
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В мае 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития» до 2024 года. Среди поручений, которые дал президент – увеличение численности населения, снижение уровня бедности и увеличение доходов, повышение продолжительности и уровня жизни, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, а также «условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
После послания Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, ему предложили должность зампреда Совбеза. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства. Новым премьер-министром Путин предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина.
Источник: Новая газета
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