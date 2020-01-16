Мнение: Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституци.

На сайте Кремля опубликован список лиц, которые будут заниматься подготовкой внесения изменений в текст Конституции РФ.

Список людей ниже будет ответственнен за те предложения, которые поступят.

1. Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

Утвержден распоряжением Президента Российской Федерации

Клишас А.А. – председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (сопредседатель рабочей группы, по согласованию)

Крашенинников П.В. – председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству (сопредседатель рабочей группы, по согласованию)

Хабриева Т.Я. – директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (сопредседатель рабочей группы)

Авакьян С.А. – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)

Агапова Н.Н. – председатель Общероссийской общественной организации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию)

Альшанская E.Л. – президент благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ- СИРОТАМ» (по согласованию)

Амбиндер Л.C. – президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (по согласованию)

Амельченкова О.Н. – председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (по согласованию)

Афонин Ю.В. – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (по согласованию)

Баталина О.Ю. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Бебенин С.М. – Председатель Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)

Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» (по согласованию

Белов С.А. – декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (по согласованию)

Блажеев В.В. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»

Бокерия Л.А. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России (по согласованию)

Бурлаков С.В. – спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (по согласованию)

Бурлачко Ю.А. – председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (по согласованию)

Гартунг В.К. – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)

Горячева С.П. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Громов Б.В. – председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию)

Гумерова Л.С. – председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (по согласованию)

Долуда Н.А. – атаман Всероссийского казачьего общества

Дудова Л.B. – член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)

Зинченко Ю.П. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»

Исинбаева Е.Г. – двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель (по согласованию)

Калинин А.С. – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Калягин А.А. – художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры г.Москвы «Московский театр „ЕТ CETERA“ под руководством Александра Калягина», председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)

Кандыбович С Л. – председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» (по согласованию)

Касперская Н.И. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского» (по согласованию)

Катырин С.Н. – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)

Киркора И.В. – директор автономной некоммерческой организации «Авторский центр «Мир Семьи», руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» (по согласованию)

Косачев К.И. – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (по согласованию)

Лазарев В.В. – главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (по согласованию)

Лахова Е.Ф. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» (по согласованию)

Левин Л.Л. – председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи (по согласованию)

Ледков Г.П. – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (по согласованию)

Макаров А.М. – председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам (по согласованию)

Марченко М.Н. – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)

Мацуев Д.Л. – пианист (по согласованию)

Машков В.Л. – актер театра и кино, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры г, Москвы «Московский театр Олега Табакова» (по согласованию)

Мерзлякова Т.Г. – Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (по согласованию)

Михеева Л.Ю. – секретарь Общественной палаты Российской Федерации, председатель совета (руководитель) федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» (по согласованию)

Мохначук И.И. – председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (по согласованию)

Мухаметшин Ф.Х. – Председатель Государственного Совета Республики Татарстан (по согласованию)

Мякуш В.В. – председатель Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)

Никифоров Н.А. – председатель общественной организации – Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (по согласованию)

Никонов В.А. – председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке (по согласованию)

Нилов Я.Е. – председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов (по согласованию)

Оглоблина Ю.В. – председатель центрального совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (по согласованию)

Пиотровский М.Б. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»

Прилепин Е.Н. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М.Горького по литературной части (по согласованию)

Пушков А.К. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Раскин Е.О. – сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (по согласованию)

Роднина И.К. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Ролик А.И. – председатель Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию)

Рошаль Л.М. – сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», президент государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (по согласованию)

Смирнова С.К. – председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию)

Соловьев В.Г. – председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию)

Сохроков Х.Х. – президент Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (по согласованию)

Смолин О.Н. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Султанов Е.Б. – заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию)

Терешкова В.В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Тихомиров Ю.А. – заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (по согласованию)

Трегулова З.И. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»

Фальков В.Н. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»

Харитонов С.А. – председатель Тульской областной Думы (по согласованию)

Хованская Г.П. – председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)

Цунаева Е.М. – ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (по согласованию)

Чубарьян А.О. – научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт всеобщей истории Российской академии наук (по согласованию)

Шахназаров К.Г. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм», заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству

Шимкив А.И. – Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию)

Шихсаидов Х.И. – Председатель Народного Собрания Республики Дагестан (по согласованию)

Шмаков М.В. – председатель Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» (по согласованию)

Шохин А.Н. – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

Шутов А.Ю. – сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (по согласованию)

http://kremlin.ru/events/president/news/62589 — цинк

Первое заседание должно пройти 16 января.

Источник: Colonel Cassad

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