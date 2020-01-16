Дебаты демократов в Айове: обмен колкостями и критика Трампа

Шесть кандидатов в президенты от Демократической партии приняли во вторник вечером, 14 декабря, участие в дебатах, прошедших на этот раз в штате Айова. Дебаты вышли эмоциональными: каждый из претендентов на президентскую номинацию попытался убедить избирателей в том, что именно он обладает силой духа и достаточным опытом для победы над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом на выборах в ноябре 2020 года.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который, по его собственному определению, является социал-демократом, в самом начале встречи немедленно подверг сомнению внешнеполитические решения, принятые в свое время экс-вице-президентом Джо Байденом, который сейчас возглавляет общенациональные рейтинги предпочтений среди избирателей-демократов.

Война в Ираке

Сандерс подверг критике Байдена за то, что в 2002 году бывший вице-президент, который в тот момент представлял в Сенате штат Делавэр, проголосовал в поддержку американского вторжения в Ирак. Конгресс поддержал войну в Ираке, исходя из ошибочной, как позже выяснилось, информации спецслужб о том, что бывший диктатор Ирака Саддам Хуссейн обладал оружием массового поражения. Берни Сандерс в тот момент выступал против вторжения в Ирак.

Сенатор заявил, что Байден проголосовал за «худшую внешнеполитическую ошибку в истории этой страны». Байден, который уже неоднократно публично раскаивался в том, что он «ошибочно» поддержал вторжение в Ирак, напомнил, что во время работы в администрации Обамы он активно работал над выводом из Ирака более 150 тысяч американских военнослужащих и пытался положить конец конфликту.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что она в свое время тоже противостояла войне в Ираке и обвинила Трампа в том, что тот «ввязывает нас в очередную войну». Клобушар имела в виду приказ Дональда Трампа об устранении иранского военачальника Касема Сулеймани. Смерть Сулеймани привела к новому витку напряженности в отношениях между США и Ираном.

Элизабет Уоррен

Основной соперник Байдена и Сандерса, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что она хотела бы вывести тысячи американских военнослужащих с Ближнего Востока. Отвечая на вопрос о том, оставила ли бы она американских военных в регионе, Уоррен заявила: «Нет, мы должны их вывести».

Берни Сандерс подчеркнул, что «американский народ устал от бесконечных войн».

Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане, единственный ветеран войны на вчерашних дебатах, сказал, что он способен стать лучшим верховным главнокомандующим из-за «уроков прошлого», полученных им на собственном опыте. Миллиардер Том Стейер заявил, что у Трампа «очевидно нет стратегии» в отношениях с Ираном, и согласился с Байденом в том, что международная коалиция должна заставить Тегеран отказаться от ядерных амбиций.

Никакого разнообразия

В дебатах в Айове участвовало наименьшее число кандидатов, начиная с июня прошлого года, когда демократы регулярно начали публично дискутировать друг с другом. Дебаты во вторник также стали первыми, в которых приняли участие только белые кандидаты. Все претенденты афроамериканского, латиноамериканского и азиатского происхождения либо выбыли из гонки в силу неспособности завоевать популярность среди избирателей, либо не смогли принять участие в дебатах из-за того, что не соответствовали жестким критериям, заявленным организаторами.

Том Перес, председатель Демократического национального комитета, настаивает, что партия придерживается политики обеспечения представительства этнических меньшинств, и что первоначальный состав кандидатов – а на участие в выборах изначально претендовали примерно 20 человек – был «наиболее этнически разнообразным в американской истории».

Медицина для всех

Байден, Сандерс, Уоррен, Клобушар и Буттиджич в очередной раз поспорили друг с другом из-за здравоохранения. Сандерс и Уоррен по-прежнему настаивают на проведении революционной реформы по канадскому образцу, когда доступ к бесплатной медицине получат все американцы. Байден, Клобушар и Буттиджич поддерживают более умеренные реформы, в виде внесения изменений в принятый администрацией Обамы закон «О доступном медицинском обслуживании», также известный как Обамакер.

Во время дебатов, Сандерса попросили прокомментировать экспертную оценку, согласно которой предлагаемая им реформа в два раза увеличит федеральные расходы на медицину и приведет страну к банкротству. «Нет, мой план не обанкротит страну», – ответил сенатор из Вермонта. Он пояснил, что в результате реализации его плана будут сокращены административные расходы и дополнительные платежи, что в итоге приведет, наоборот, к сокращению государственных расходов на медицину.

Эми Клобушар в ответ на это сказала: «Думаю, вы должны показать, как вы собираетесь платить за это, Берни».

Кто лидирует в Айове

Байден, который уже в третий раз пытается стать кандидатом от демократов на президентских выборах, пока что возглавляет общенациональные рейтинги предпочтений среди избирателей-демократов. Однако, бывший вице-президент уступает по популярности своим соперникам в Айове и еще в ряде важных для предстоящих выборов штатах.

Согласно опросу, проведенному в прошлые выходные в Айове агентством Iowa Poll, рейтинг популярности в этом штате возглавляет Берни Сандерс, за которого готовы проголосовать 20% демократов, собирающихся участвовать в кокусах – внутрипартийных собраниях по выдвижению кандидатов. На втором месте в Айове – Элизабет Уоррен (17%), следом за ней идет Пит Буттиджич (16%), а Байден занимает лишь четвертое место – его поддерживают только 15% демократов в штате.

Если Байдена не поддержат в ходе первых кокусов, которые вскоре пройдут в Айове, это лишит его кампанию ключевого аргумента, согласно которому бывший вице-президент обладает наилучшими шансами на победу над Трампом.

Однако, свыше половины респондентов заявили, что они пока не определились с выбором.

Согласно еще одному опросу, проведенному недавно Монмутским университетом, все четверо упомянутых кандидатов обладают в штате примерно одинаковым уровнем поддержки, при этом Байден возглавляет рейтинг, за ним следуют Сандерс, Буттиджич и Уоррен.

Дональд Трамп, судя по всему, заметил недавний рост популярности Сандерса. В минувшие выходные президент написал в своем твиттер-аккаунте: «Ух ты! Безумный Берни Сандерс растет в опросах, выглядя очень хорошо в сравнении со своими оппонентами по Партии Бездельников. Так что все это значит? Продолжаем следить!»

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Последнее: Шесть кандидатов в президенты от Демократической партии приняли во вторник вечером, 14 декабря, участие в дебатах, прошедших на этот раз в штате Айова. Дебаты вышли эмоциональными: каждый из претендентов на президентскую номинацию попытался убедить избирателей в том, что именно он обладает силой духа и достаточным опытом для победы над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом на выборах […]