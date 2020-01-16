УЕФА озвучил сумму выручки клубов Российской премьер-лиги

Совокупная выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2018 год составила 752 млн евро, информирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данному показателю РФ занимает шестое место в Европе после Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, лиги которых получили 5,4 млрд, 3,2 млрд, 3,1 млрд, 2,3 млрд, 1,7 млрд соответственно. Общая выручка европейских футбольных клубов за последние 10 лет увеличилась на 80%, в РПЛ – на 74%, то есть на 319 млн евро

УЕФА опубликовал сравнительный отчет по лицензированию клубов, передает РИА «Новости».

РПЛ заняла пятое место по сумме средств от спонсорских контрактов и доходов от коммерческой деятельности. Российские клубы получили 436 млн евро; английские – 1,4 млрд, немецкие – 1,18 млрд, испанские – 861 млн, итальянские – 566 млн. Доходы клубов РПЛ от продажи билетов увеличились на 13% – до 52 млн евро, но доля этой статьи в общей выручке составляет только 7%.

Клубы РПЛ получили в качестве выплат от УЕФА в 2018 году 97 млн евро.

Расходы клубов РПЛ на зарплаты футболистов составили 527 млн евро. По данному показателю ее опередили английские клубы (3,2 млрд евро), испанские (2 млрд), немецкие (1,6 млрд), итальянские (1,49 млрд) и французские (1,28 млрд).





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Последнее: Совокупная выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2018 год составила 752 млн евро, информирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По данному показателю РФ занимает шестое место в Европе после Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, лиги которых получили 5,4 млрд, 3,2 млрд, 3,1 млрд, 2,3 млрд, 1,7 млрд соответственно. Общая выручка европейских футбольных клубов за […]