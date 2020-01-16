Давид Манукян в шутливой манере ответил на слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Блогер Давид Манукян продолжает отдыхать в Таиланде вместе со своей возлюбленной Ольгой Бузовой. Накануне он опубликовал очередной ролик, на котором пара в шутливой манере опровергла все слухи об их ссоре и расставании.

Напомним, Бузова и Манукян улетели на курорт не вместе, так как блогер задержался в РФ еще на один день. После присоединения к телеведущей он регулярно начал публиковать совместные снимки и ролики, например, поклонники запомнили их фотографию с парной татуировкой. Тем не менее, среди интернет-пользователей по-прежнему ходят слухи, что у пары далеко не все идеально, и влюбленные близки к расставанию.

Знаменитости, впрочем, опровергли это, выпустив совместный ролик в Stories. Манукян спросил у исполнительницы: «Знаешь ли ты, что мы с тобой расстались?» В ответ на это, Бузова лишь рассмеялась. В конце видео возлюбленные в очередной раз страстно поцеловались.

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Последнее: Блогер Давид Манукян продолжает отдыхать в Таиланде вместе со своей возлюбленной Ольгой Бузовой. Накануне он опубликовал очередной ролик, на котором пара в шутливой манере опровергла все слухи об их ссоре и расставании. Напомним, Бузова и Манукян улетели на курорт не вместе, так как блогер задержался в РФ еще на один день. После присоединения к телеведущей […]