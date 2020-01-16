Наука: Неизвестное вещество: мозг британца не сгнил за 2000 лет

Несколько тысяч лет назад в яме близ британской деревушки Хеслингтон разлагался мертвец. Его плоть, волосы и органы истлели, остались лишь кости и маленький кусочек мозга. В 2008 году его нашла международная команда археологов.

Теперь группа исследователей из Великобритании, Швеции и США смогла объяснить, как мозг провел в земле тысячелетия и не разложился. Свои предположения ученые изложили в статье в издании Journal of the Royal Society Interface.

Изучение останков показало: это был мужчина средних лет, который умер, судя по характерному перелому позвоночника, во время казни через повешение в 673-482 годах до н.э. Вскоре после смерти ему отрубили голову и бросили вместе с телом в яму, где останки и пролежали в мелкозернистых отложениях до наших дней. Кем был этот мужчина и за что его казнили, установить вряд ли когда-нибудь удастся.

Обычно после смерти мозг разлагается одним из первых из-за обилия в нем жиров. Мягкие ткани могут сохраниться, если они высыхают, замерзают или попадают в анаэробную среду, где им не угрожают бактерии.

Однако в случае с черепом из Хеслингтона все остальные органы разложились, а часть коры мозга сохранилась, приобретя консистенцию сыра тофу.

Ранее исследователи уже отмечали факторы, которые могли этому поспособствовать – бескислородная среда влажной почвы, отделение головы (до мозга не добрались способствующие разложению бактерии из кишечника), попавшие в череп цианобактерии.

Поддерживать структуру мозга помогает матрица промежуточных филаментов – нитевидных белковых структур. Изучив клеточное строение хеслингтонского мозга, исследователи обнаружили в нем множество переплетений промежуточных филаментов. Также оказалось, что в мозге сохранилось большое количество астроцитов. При этом белков, характерных для нейронов, сохранилось крайне мало.

По всей видимости, считают исследователи, в ткани мозга извне попало неустановленное пока вещество, которое заблокировало работу протеаз – ферментов, которые разрушают структуру белков. Благодаря нему мозг «законсервировался», и оставшиеся белки образовали стабильные агрегаты, которые и позволили сохранить структуру мозга до наших дней.

В будущем ученые планируют изучить среду, в которой находился мозг – возможно, это позволит узнать, что именно проникло в череп и почему оно не затронуло другие части тела.

Исследователи допускают, что они, возможно, пошли по ложному следу, и причина сохранности мозга кроется в чем-то другом. Однако изучение того, как промежуточные филаменты формируют стабильные агрегаты, могут дать ответ на вопрос о том, как в мозге образуются бляшки, приводящие к нейродегенеративным заболеваниям.

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