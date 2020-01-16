Наука: Какой будет жизнь среди бессмертных

Еще недавно тема бессмертия считалась уделом писателей и режиссеров-фантастов. До тех пор, пока генетики не доказали: в организме человека нет механизмов, программирующих его на смерть. Это значит, что не за горами эпоха, когда человеческий век будет исчисляться столетиями. Или вовсе — станет бесконечным.

«В теле человека нет рубильника, который в назначенный час отключал бы жизненные функции. Продолжительность жизни ограничена скоростью старения клеток, тканей и органов», — объясняет Михаил Батин, руководитель фонда «Наука за продление жизни». — Поэтому так важно найти методы замедления этой скорости, а еще лучше — обращения этих процессов вспять. Вопрос порога — это вопрос развития биомедицинских технологий на конкретный момент. Сегодня это может быть 120 лет, а завтра 250».

Ученые сходятся во мнении: старение — это патология. И никак иначе! Здоровое старение есть только в теории, на практике — изматывающие и мучительные болезни всегда имеющие один исход.

Единственная причина, по которой люди пытаются найти что-то положительное в старении, — это отчаяние.

Ян Вайг. Медицинский колледж Альберта Эйнштейна

Однако стремительно развивающиеся технологии могут привести к тому, что уже сегодняшнее молодое поколение столкнется с выбором: продлевать собственную жизнь или «по старинке» — отойти в иной мир от разрушительных недугов.

Захотят ли люди жизни по первому сценарию? Ведь если среднюю продолжительность удастся увеличить «хотя бы» до 100–120 лет, общество неминуемо ожидают глобальные перемены.

Образование и наука

«Если утрата познавательных способностей замедлится, людям с научным складом ума скучать не придется, так как нужно будет поспевать усваивать новые, более глубокие знания о мире», — считает Алексей Москалев, доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий единственной в России лабораторией генетики продолжительности жизни и старения на базе МФТИ.

«Лично я бы воспользовался шансом получить несколько профессий и максимально усовершенствоваться в них, периодически радикально меняя сферу деятельности», — добавляет врач.

Но это не значит, что все бросятся покорять ведущие мировые университеты. Не исключено, что появится целое поколение «вечных студентов», которые под предлогом «еще успею» ближайшие 70–90 лет будут искать себя или откажутся от жизни «здесь и сейчас».

Возможность объединяться через различные нейроинтерфейсы приведет к появлению «общественного разума». Но каким будет уровень его культуры и образования — вопрос открытый.

«Как и сейчас, далеко не все люди будут пользоваться возможностью получить хорошее образование. Большая часть людей будет искать ухода от реальности в виртуальных мирах», — считает Москалев.

«Я не думаю, что человек будущего превзойдет нас по уровню интеллекта», — считает психолог, психотерапевт, доктор психологических наук Иван Голунов.

Люди будущего вполне смогут превзойти нас по скорости реакции, возможности переключаться с одного предмета на другой в ускоренном режиме, и сверхбыстром ориентировании в информационном пространстве. Конечно, новые технологии будут всему этому способствовать.

«Уже сейчас у людей нет необходимости развивать свою память, интернет всегда придет им на помощь. Логично предположить, что через 100 лет память нам будет нужна еще меньше», — уверен ученый.

Президент Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Виталий Недельский напоминает о распространенной фобии: роботы и искусственный интеллект в будущем заменят людей. «Есть предположение, что когда искусственный интеллект осознает себя, он уничтожит человечество, как ненужную среду», — рассказывает Недельский.

Однако эта версия не выдерживает критики. Недельский напомнил, что отделы мозга, отвечающие за коммуникацию и речь, по меркам эволюции, появились совсем недавно — несколько десятков тысяч лет назад. Возраст же древних структур человеческого мозга исчисляется миллионами лет.

Искусственный интеллект — это всего лишь последний на сегодняшний день этап эволюции и указывает его существование лишь на то, что антропогенез продолжается. Просто часть функций мозга перемещается за пределы тела.

Виталий Недельский. Президент Национальной Ассоциации участников рынка робототехники

«Моя гипотеза такова: человечество переходит на новый уровень развития — стадию роевой цивилизации. Наш разум становится гибридным — он соединяет в себе человеческий мозг и коллективный разум (искусственные интеллекты)», — заключает Недельский.

Семья и брак

Уже сегодня мы наблюдаем повальное стремление к независимости. Показательный пример — Япония, где доля долгожителей очень велика.

С выходом на пенсию японки спокойно подают на развод. Обеспечив себе финансовую стабильность, они не видят смысла терпеть супруга из соображений «удобства». При этом среди молодого поколения интерес к созданию семьи падает катастрофически.

Человечество вряд ли разучится любить и испытывать сильные чувства. Однако подход к рождению потомства сильно изменится.

Спустя 100 лет упрощение и удешевление расшифровки ДНК сделает процедуру подбора партнера с учетом генной информации абсолютно реальной.

Любовь любовью, но в условиях перенаселения и стабильного увеличения продолжительности жизни надо думать, чтобы каждая особь приносила пользу. Поэтому что плохого в том, что женщина захочет получить ребенка с набором устойчиво передающихся качеств от носителя «гена гениальности» из доступного банка спермы? Неидеальному (но любимому) партнеру останется только принять выбор.

Да и к чему чувственные спекуляции, когда рождение детей превратится в спланированную процедуру, щедро подкрепленную аналогом «материнского капитала»?

Здоровье — физическое и эмоциональное

«После 85 лет на первый план выходят болезни, связанные с постепенным скоплением в клетках и тканях ошибочных белков, сшивок белков с окисленными жирами. Например, болезнь Альцгеймера, бурая атрофия сердца, старческий системный амилоидоз. Если эти страшные болезни удастся устранить профилактикой, генной терапией или специальным вакцинированием, на первый план выйдет накопление поломок ДНК в клетках тела», — считает Алексей Москалев.

Появятся генные терапии и нанотехнологии, призванные устранять такие повреждения, своевременно распознавать, удалять и заменять «испорченные» клетки.

Регенеративная медицина обеспечит человеческую элиту качественными трансплантатами. При наличии средств поменять изношенные органы станет так же просто, как масло в машине.

Эпоха выращивания органов в биореакторах останется позади, на смену придет непосредственное выращивание в организме реципиента.

Сторонники крионики получат шанс воскресить умерших, мозг которых хранился при температуре жидкого азота. Не исключен перенос личности на электронные носители, которые можно будет носить с собой и загружать через приложения.

Гораздо больше вопросов вызывает эмоциональная стабильность. Сможет ли человек просчитать свою жизнь на ближайшие 100 лет так, чтобы обеспечить себе достойные бытовые условия? Ведь жизнь на съемных 30 квадратных метрах с несколькими поколениями — то еще удовольствие.

Экономика

В недалеком будущем создавать блага будут машины, транспорт будет беспилотным, а предметы быта, пищу, да и сами жилища прямо на месте будут создавать 3D-принтеры. Поддержание жизни граждан будет обеспечивать безусловный базовый доход. Высвободится много свободного времени, что позволит больше заниматься творческими и гуманитарными профессиями.

«Борьба со старением полностью переформатирует индустрию красоты. Молодость будет достигаться не косметическими, а терапевтическими средствами, не снаружи, а "изнутри"», — делится предположениями Алексей Москалев.

Изменение внешнего вида тоже будет востребованным. Зачем жить в одной оболочке, если под безопасным наркозом можно полностью изменить свою внешность?

Политика и социальная сфера

Люди станут мудрее, а социум — устойчивее. Из-за возможности за долгую активную жизнь узнавать многие культуры люди станут более терпимыми и границы постепенно сотрутся.

«В какой-то период и само понятие политики утратит актуальность», — считает Алексей Москалев.

Повседневные управленческие решения будут принимать машины, наделенные искусственным интеллектом на основе анализа больших данных. А граждане получат право накладывать вето на более глобальные решения путем прямого голосования через сеть.

«Остро встанет проблема социальных лифтов, ведь большинство ресурсов и власти будет у старших поколений, которые не захотят поступиться своими интересами», — отмечает Москалев.

Но есть более пессимистичный вариант развития событий. Социальное расслоение будет прогрессировать, и национальные вопросы встанут ребром. Назревающая грандиозная трансформация может привести к самым невероятным последствиям, например, исламизации европейского континента, описанной Уэльбеком на страницах скандального романа «Покорность».

«Увеличение числа европейцев с дипломами о высшем образовании повлечет за собой новый поток менее квалифицированной рабочей силы из арабских, азиатских и африканских стран. Одновременно часть иностранных студентов из неевропейских стран, получивших высшее образование в Европе, будет оставаться здесь работать, что в еще большей степени усилит изменение этнического состава Европы», — делится соображениями политолог и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По убеждению многих ученых, общество, особенно российское, пока не готово к таким переменам. И в ближайшие 100 лет ситуация вряд ли изменится. Сама культура ассоциирует долголетие не с мудрецами, а c отталкивающими образами Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Поэтому сначала необходимо скорректировать свое мировоззрение, прежде чем обращаться к достижениям генетики.

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