Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе

После нарушения боевиками режима прекращения огня войска Сирии возобновили военную операцию в провинции Идлиб, сообщили СМИ.

Правительственные силы ведут огневую подготовку. Армия готовится атаковать позиции боевиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sham FM.

Напомним, с 12 января, в соответствии с достигнутыми договоренностями России и Турции, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако в тот же день боевики нарушили перемирие.





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