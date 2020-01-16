Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства

Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина. Об этом «Новой газете» рассказали источники в правительстве.

По словам двух собеседников «Новой» среди исполняющих обязанности заместителей министров, никто из них не был готов к отставке правительства.

«Все в шоке, вопрос, что дальше будет»,

— пояснил один из них, подчеркнув, что фамилию премьера можно пока только угадывать.

Еще один источник «Новой» в правительстве также назвал решение об отставке спонтанным. По его словам, в последний раз разговоры об отставке правительства были перед заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре.

«Были слухи, что если на Совете устроят разнос, то правительство до Нового года уйдет в отставку. Но заседание прошло более-менее позитивно, все успокоились. Ни в одном министерстве ничего не знали о грядущей отставке, даже на высшем уровне. Более того, мои коллеги из администрации президента тоже не были в курсе. Видимо, это было во многом спонтанное решение. Либо Путин и Медведев все решили между собой, либо Медведев взбрыкнул и решил, что с него хватит», — рассказал собеседник «Новой».

ПОЛИТОЛОГ ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ —«НОВОЙ»:

«Отставка правительства может быть увязана с посланием президента Федеральному собранию, быть заранее задуманным планом. Но опять же, сегодня Правительство РФ – клуб технократов, которые обслуживают инструкции, получаемые из Кремля. Это не политический кабинет. В целом, я думаю, что Правительство сохранится в нынешнем виде».

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После этого Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, дальнейшее решение по его составу будет принимать президент. Самому Медведеву Путин предложил должность зампреда Совбеза.

Источник: Новая газета

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