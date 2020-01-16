VOAэкспресс 15 января 2020 

16.01.2020, 1:14, Новости дня

Импичмент

В среду Палата представителей провела голосование по вопросу о направлении статей импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в Сенат. За резолюцию проголосовали 228 законодателей, против – 193.

Группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках сенатского разбирательства по импичменту, возглавит глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

⏩Подробности об импичменте можно найти на специальной странице “Голоса Америки”.

Торговое соглашение с Китаем

Как и было обещано, президент Трамп подписал “первую фазу” торгового соглашения с Китаем:

👉Китай обязуется существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы.
👉Соглашение определяет систему урегулирования споров, которая должна обеспечить своевременное и эффективное обеспечение соблюдения условий договоренности.
👉Китай обязан избегать манипулирования валютным курсом
👉Китай обязуется прилагать дополнительные усилия по защите интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий
👉Соглашение предполагает устранение барьеров для американских финансовых услуг и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем.

Расследования “Проекта”

Почему российские врачи бегут из государственных больниц? Как работают те, кто остается? И каковы шансы излечиться от тяжелых заболеваний у жителей бедных регионов? Ксения Туркова – об очередном журналистском расследовании команды медиаресурса “Проект”.

История о крысах, которые спасают жизнь

Американская неправительственная организация в Танзании обучает крыс обнаруживать мины.



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