VOAэкспресс 15 января 2020 

Импичмент

В среду Палата представителей провела голосование по вопросу о направлении статей импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в Сенат. За резолюцию проголосовали 228 законодателей, против – 193.

Группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках сенатского разбирательства по импичменту, возглавит глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

⏩Подробности об импичменте можно найти на специальной странице “Голоса Америки”.

Торговое соглашение с Китаем

Как и было обещано, президент Трамп подписал “первую фазу” торгового соглашения с Китаем:

👉Китай обязуется существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы.

👉Соглашение определяет систему урегулирования споров, которая должна обеспечить своевременное и эффективное обеспечение соблюдения условий договоренности.

👉Китай обязан избегать манипулирования валютным курсом

👉Китай обязуется прилагать дополнительные усилия по защите интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий

👉Соглашение предполагает устранение барьеров для американских финансовых услуг и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем.

Расследования “Проекта”

Почему российские врачи бегут из государственных больниц? Как работают те, кто остается? И каковы шансы излечиться от тяжелых заболеваний у жителей бедных регионов? Ксения Туркова – об очередном журналистском расследовании команды медиаресурса “Проект”.

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