VOAэкспресс 15 января 2020 

Импичмент
В среду Палата представителей провела голосование по вопросу о направлении статей импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в Сенат. За резолюцию проголосовали 228 законодателей, против – 193.
Группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках сенатского разбирательства по импичменту, возглавит глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.
⏩Подробности об импичменте можно найти на специальной странице “Голоса Америки”.
Торговое соглашение с Китаем
Как и было обещано, президент Трамп подписал “первую фазу” торгового соглашения с Китаем:
👉Китай обязуется существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы.
👉Соглашение определяет систему урегулирования споров, которая должна обеспечить своевременное и эффективное обеспечение соблюдения условий договоренности.
👉Китай обязан избегать манипулирования валютным курсом
👉Китай обязуется прилагать дополнительные усилия по защите интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий
👉Соглашение предполагает устранение барьеров для американских финансовых услуг и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем.
Расследования “Проекта”
Почему российские врачи бегут из государственных больниц? Как работают те, кто остается? И каковы шансы излечиться от тяжелых заболеваний у жителей бедных регионов? Ксения Туркова – об очередном журналистском расследовании команды медиаресурса “Проект”.
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Американская неправительственная организация в Танзании обучает крыс обнаруживать мины.
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