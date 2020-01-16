Мнение: Проблемы достройки

Судя по тем сообщениям, которые приходят, трубоукладчик "Академик Черский" не будет задействован для строительства Северного потока-2. Он проходит модернизацию в порту Находки, однако на него устанавливается оборудование для прокладки труб диаметром до 32 дюймов, в то время как труба СП-2 имеет диаметр 48 дюймов.

Нужно учесть, что "Академик Черский" был приобретен для работы над проектом "Сахалин-3", который тоже находится под санкциями, и в ближайших планах была прокладка труб от Киринского месторождения, газ которого должен пойти на Амурский ГПЗ, входящий в систему Силы Сибири. Фактически срыв строительства СП-2 поставил вопрос — что замораживать — северный проект или восточный.

Судя по всему, "Академик Черский" останется на Дальнем Востоке и будет продолжать работать по планам, а единственным вариантом достройки СП-2 становится последнее судно, имеющееся в распоряжении Газпрома — "Фортуна". Но с ней также есть ряд проблем, требующих существенного дообрудования. Что займет значительное время. Кроме того, имеется угроза юридического характера, связанная с необходимостью получения разрешения со стороны Дании. Которая уже доказала, что способна затягивать любые решения, несмотря на давление.

Есть и еще один момент, связанный с тем, что в этом году начинает реализовываться проект "Балтийская труба" (Baltic Pipe), связанный с прокладкой трубы (в том числе и по морю) между Польшей через Данию к норвежскому газу. Ранее предполагалось, что "Балтийская труба" будет согласовывать свою прокладку сразу с двумя газпромовскими проектами — СП-1 и СП-2, так как польско-датско-норвежский трубопровод должен пересекать оба российских. Газпром уже высказывался в довольно угрожающих тонах по поводу такого согласования. В случае, если BP будет строиться раньше СП-2, то согласовывать нужно будет пересечение только с одной трубой, а СП-2, наоборот, должен будет согласовывать пересечение уже с ВР. (Кстати, любопытно, что прокладка труб Северного потока-2 была прекращена в непосредственной близости от маршрута "Балтийской трубы")

Противоречия вокруг этого регионального проекта могут побудить Данию максимально откладывать разрешения "Фортуне", если она будет готова к прокладке трубы Северного потока-2. Правда, когда именно "Фортуна" вообще будет готова — есть фактор совершенно неизвестный. На переговорах с Путиным Меркель обещала оказать содействие в получении разрешения Дании, но опять-таки: пока это обещания, насколько канцлер способна их выполнить и в оговоренные сроки — неизвестно.

По всей видимости, "Северный поток-2" входит в состояние замороженного проекта. Выйдет ли он из него и в какую сторону, пока судить рано. В случае, если ни в 20, ни в 21 году он не будет достроен, необходимость в нем фактически отпадет в силу внешних обстоятельств — к этому моменту поставки СПГ в Европу вырастут вдвое от нынешних и составят приблизительно 200 млрд кубометров, что сравнимо со всем европейским экспортом России.

В принципе, даже закрытие СП-2 не является катастрофой — подрядчики освоили практически все деньги, выделенные на проект, у Газпрома с учетом украинского маршрута и без того избыток мощностей. Будет немножко обидно, если СП-2 закроется, но и так неплохо. Газпром, как известно — это не компания по продаже газа, а компания по перекачке денег в карманы подрядчиков. Эту работу в проекте СП-2 он полностью выполнил, а потому руководство Газпрома может смело выплатить себе фантастические бонусы — заслужили.

Убытки же, понятно, покроет все население России. Газпром — национальное достояние или как?

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Судя по тем сообщениям, которые приходят, трубоукладчик "Академик Черский" не будет задействован для строительства Северного потока-2. Он проходит модернизацию в порту Находки, однако на него устанавливается оборудование для прокладки труб диаметром до 32 дюймов, в то время как труба СП-2 имеет диаметр 48 дюймов. Нужно учесть, что "Академик Черский" был приобретен для работы над проектом […]