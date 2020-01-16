США объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»

16.01.2020, 1:05, Новости дня

Санкции против Турции «технически еще не введены», но не следует думать, что покупка российских ЗРК С-400 «сошла ей с рук», сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он сообщил, что положения закона о санкциях CAATSA «все еще применяются» в отношении Анкары, просто «нет четких сроков введения санкций». Однако у турецкой стороны «остается все более сужающийся временной промежуток» для решения вопроса, сообщил Купер.

Он подчеркнул, что Турция была «немедленно исключена из программы F-35», передает ТАСС.

По его словам, «урок» для остальных стран «заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять».

Напомним, замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Турция не поддается давлению США и не собирается отказываться от российских С-400.



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Последнее: Санкции против Турции «технически еще не введены», но не следует думать, что покупка российских ЗРК С-400 «сошла ей с рук», сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Он сообщил, что положения закона о санкциях CAATSA «все еще применяются» в отношении Анкары, просто «нет четких сроков введения санкций». Однако у турецкой стороны «остается все […]

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