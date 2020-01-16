США объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»

Санкции против Турции «технически еще не введены», но не следует думать, что покупка российских ЗРК С-400 «сошла ей с рук», сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
Он сообщил, что положения закона о санкциях CAATSA «все еще применяются» в отношении Анкары, просто «нет четких сроков введения санкций». Однако у турецкой стороны «остается все более сужающийся временной промежуток» для решения вопроса, сообщил Купер.
Он подчеркнул, что Турция была «немедленно исключена из программы F-35», передает ТАСС.
По его словам, «урок» для остальных стран «заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять».
Напомним, замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Турция не поддается давлению США и не собирается отказываться от российских С-400.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Санкции против Турции «технически еще не введены», но не следует думать, что покупка российских ЗРК С-400 «сошла ей с рук», сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Он сообщил, что положения закона о санкциях CAATSA «все еще применяются» в отношении Анкары, просто «нет четких сроков введения санкций». Однако у турецкой стороны «остается все […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Китае нашли древний кратер от большого метеорита / 25 декабря
- Дерюгина: Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва / 25 декабря
- Зеленский призвал Раду отменил «соевые» поправки / 18 декабря
- Климкин: Почему Медведчук нарастил такое влияние? Потому что Порошенко считал, что он ему полезен / 9 декабря
- США обиделись на Россию и Китай за отказ спасать террористов в Сирии / 21 декабря
- Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда / 25 ноября
- Путин назвал неприемлемым приравнивании коммунизма к нацизму / 19 декабря
- Трамп заявил о возможности «невиданных» санкций против Ирака / 6 января