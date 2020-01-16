Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина не станет скрывать от сына правду об отце

16.01.2020, 1:04, Разное

Российская модель, обладательница титула «Мисс Москва-2015» и экс-супруга отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина на странице в Instagram показала подрастающего сына Леона. В подписи к публикации она призналась, что не станет скрывать от ребёнка правду об отце, хотя и немного опасается этого.
Летом 2018 года имя Оксаны Воеводиной, покорившей сердце короля Малайзии и ставшей его женой, стало известно многим жителям России. Кадры роскошной свадьбы демонстрировались на просторах Сети, но, как оказалось, «сказка не вечна». Вскоре после сообщений об ожидании в семье бывшего монарха пополнения модель вернулась на родину, а сейчас сама воспитывает сына Леона.

В недавнем посте Воеводина рассказала, что малыш растёт очень любознательным и нашёл коробку с памятными фотографиями. Модель призналась, в этот момент она задумалась о времени, когда сыну придётся рассказать правду об отце. Это, возможно, будет непросто, но, тем не менее, Оксана Воеводина не планирует ничего скрывать и лгать о «покорителе других планет», поэтому мальчик узнает всю историю — о большой любви и расставании родителей.



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Последнее: Российская модель, обладательница титула «Мисс Москва-2015» и экс-супруга отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина на странице в Instagram показала подрастающего сына Леона. В подписи к публикации она призналась, что не станет скрывать от ребёнка правду об отце, хотя и немного опасается этого. Летом 2018 года имя Оксаны Воеводиной, покорившей сердце короля Малайзии […]

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