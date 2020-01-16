Российское правительство подало в отставку, дело об импичменте Трампа передали в Сенат. Главное за день

Отставка российского правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Он пояснил, что решение связано с предложениями президента РФ Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Новым премьер-министром РФ российский лидер предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Дело об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла решение о передаче в Сенат дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. Передачу материалов поддержало 228 членов Палаты представителей, «против» голосовало 193. Голосование проходило «по партийной линии» – передачу материалов поддержала Демократическая партия, которая имеет большинство в палате.

Республиканская партия, членом которой является Трамп, голосовала против. В Сенате большинство у республиканцев.

Зеленский и Меркель обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране и ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе. По его словам, сейчас идет формирование списоков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Меркель выразила соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране и отметила, что власти страны готовы взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

15 января Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе подписали первую часть торгового соглашение между Китаем и Штатами, которое дает возможность сделать «паузу» в торговой войне между странами.

«Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали знаменательный шаг. С Китаем таких шагов раньше никогда не было – в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной», – заявил Трамп во время церемонии.

Скандал с записями разговоров якобы Гончарука

YouTube-канал «Как обмануть президента» выложил аудиозапись беседы премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на которой слышно, как человек с голосом, похожим на голос главы правительства говорит, что президент Владимир Зеленский попросил «перестать морочить ему голову» и «нормально объяснить, есть ли в бюджете дыра в $50 млрд».

«Пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему», – сказал он.

После этого нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что Гончарук должен подать в отставку.

По данным LB.ua, Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию, но решение пока не принято. В Кабмине не потдвердили и не опровергли подлинность записей, а информацию об отставке премьера назвали неправдивой.

СБУ разоблачила теневую схему в налоговой

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу более 500 млн грн в теневой сектор экономики.

Источники «Украинской правды» сообщили о проведении обысков у главы ГНС Сергея Верланова, а также в нескольких областных ведомствах. В ГНС заявили, что следственных действий не проводили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Отставка российского правительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Он пояснил, что решение связано с предложениями президента РФ Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства. Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность. Новым премьер-министром РФ российский лидер предложил назначить главу Федеральной налоговой […]