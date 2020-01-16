12 января на выставке тюнинга в Токио был представлен концепт-кар на базе Toyota Prius. Автомобиль с футуристическим внешним видом стал самым ярким её экспонатом.

Несмотря на то, что авто было создано на основе Toyota Ambivalent RD Prius PHV, разглядеть в нём прототип смогут далеко не все, ведь внешность новинки была сильно изменена при помощи деталей от компаний Modellista и TRD. Отдельно было проработано оформление светового оснащения. Таким образом, вместо огней ходового света в углублениях создатели расположили полупрозрачные секции, которые светятся изнутри. Автомобиль получил бампер с массивным приспособлением для превращения турбулентного потока воздуха в ламинарный и снижения сопротивления воздуха в нижней части.

Также машина оснащена оптикой, которая располагается вертикально и изготовлена из ленточных светодиодов. На данный момент сведений об агрегате новинки еще не поступило. Однако прототип имеет гибридную силовую установку, в которую входят бензиновый мотор с камерой сгорания 1,8 л и дополнительного электродвигателя. Общая его мощность — 122 лошадиные силы. Автомобиль также оснащён аккумуляторной батареей, ёмкость которой составляет 8,8 кВт⋅ч.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, вероятно, заявил, что плохо разбирается в экономике. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная на YouTube-канале «Как обмануть президента» 15 января. «Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении – я, извините, полный профан в экономике… Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи. Первое. […]