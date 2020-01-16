GMC представила новую версию внедорожника Yukon

16.01.2020, 0:21, Разное

Как известно, Yukon вместе с длиннообразным Yukon XL являются техническими копиями Chevrolet Tahoe и Suburban соответственно, предлагающими американской аудитории более премиальное позиционирование. В последнем квартале прошлого года автоконцерн General Motors начал постепенное обновление полноразмерной линейки: сначала модернизация коснулась Chevy, теперь такая же участь ждёт и GMC.
Основными отличиями можно считать стилистические изыски, например, новинка обзаведется оригинальным оформлением передней части кузова и дополнительными секциями фонарей, что не позволит перепутать Yukon с условными Tahoe и Suburban. Что касается интерьеров, то здесь разработчики пообещали не слишком много изменений – они затронут лишь приборную панель и руль. По факту, Chevy и GMC можно считать идентичными. Yukon имеет все нововведения, представленные в соплатформенниках массового бренда – задняя независимая подвеска, 5,3- или 6,2-литровые бензиновые моторы V8 или 3,0-литровый турбодизельный двигатель Duramax.

Стоит упомянуть и про люксовую версию Denali, появившуюся в линейке почти 20 лет назад. По сравнению с базовой Yukon, она отличалась декором и оснащением, теперь же она получит еще и хромированную отделку и 22-дюймовые колёсные диски, равно как и индивидуальный интерьер. Разработчики захотели удовлетворить запросы не только поклонников Denali, но и оффроуда, представив модификацию AT4, предназначенную для внедорожной эксплуатации. Она отличается «скошенными» бамперами для увеличения угла въезда и съезда, защитой под днищем, а также вседорожными шинами.



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