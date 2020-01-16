Сестра Харламова рассказала, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому

По словам сестры легендарного советского хоккеиста, многократного чемпиона мира и победителя двух Олимпиад Валерия Харламова – Татьяны Борисовны, кандидатура Данилы Козловского на роль её брата в фильме «Легенда №17» не вызывала у неё сомнений. Как оказалось, перед началом съемки у женщины состоялся разговор с режиссером, и ей предложили посмотреть кастинг на главную мужскую роль в киноленте.
В итоге, среди пяти претендентов именно Козловский приглянулся ей. Во многом, это связано в схожести взгляда и внешности артиста и спортсмена в целом. Женщина практически сразу же сказала режиссеру, что именно этот актёр достоит сыграть Валерия Харламова. Как оказалось, он и вправду прекрасно справился со своей ролью, отметила сестра хоккеиста.
Татьяна Борисовна также отметила прекрасную актерскую игру Олега Меньшикова, сыгравшего роль тренера Анатолия Тарасова. Единственный недостаток – артист не совсем был похож на наставника Харламова по своей комплекции.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, вероятно, заявил, что плохо разбирается в экономике. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная на YouTube-канале «Как обмануть президента» 15 января. «Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении – я, извините, полный профан в экономике… Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи. Первое. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Компания – производитель двигателей для Boeing заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране / 8 января
- Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды / 4 января
- Брежнева показала объятия с мужем / 26 декабря
- Нафтогаз назвал условие прихода к «нулевому варианту» / 7 декабря
- Эксперты выяснили, как образовались планеты / 11 января
- На eBay продают BMW M5 E39 2001 года почти без пробега / 13 января
- Вирусолог: Россиянам не стоит беспокоиться из-за китайского коронавируса / 9 января
- Средиземноморская диета поможет пересаженным почкам дольше выполнять свои функции / 3 января