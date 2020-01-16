Сестра Харламова рассказала, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому

По словам сестры легендарного советского хоккеиста, многократного чемпиона мира и победителя двух Олимпиад Валерия Харламова – Татьяны Борисовны, кандидатура Данилы Козловского на роль её брата в фильме «Легенда №17» не вызывала у неё сомнений. Как оказалось, перед началом съемки у женщины состоялся разговор с режиссером, и ей предложили посмотреть кастинг на главную мужскую роль в киноленте.

В итоге, среди пяти претендентов именно Козловский приглянулся ей. Во многом, это связано в схожести взгляда и внешности артиста и спортсмена в целом. Женщина практически сразу же сказала режиссеру, что именно этот актёр достоит сыграть Валерия Харламова. Как оказалось, он и вправду прекрасно справился со своей ролью, отметила сестра хоккеиста.

Татьяна Борисовна также отметила прекрасную актерскую игру Олега Меньшикова, сыгравшего роль тренера Анатолия Тарасова. Единственный недостаток – артист не совсем был похож на наставника Харламова по своей комплекции.

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