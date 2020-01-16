Сестра Харламова рассказала, почему главная роль в «Легенде № 17» досталась Козловскому

16.01.2020, 0:21, Разное

По словам сестры легендарного советского хоккеиста, многократного чемпиона мира и победителя двух Олимпиад Валерия Харламова – Татьяны Борисовны, кандидатура Данилы Козловского на роль её брата в фильме «Легенда №17» не вызывала у неё сомнений. Как оказалось, перед началом съемки у женщины состоялся разговор с режиссером, и ей предложили посмотреть кастинг на главную мужскую роль в киноленте.
В итоге, среди пяти претендентов именно Козловский приглянулся ей. Во многом, это связано в схожести взгляда и внешности артиста и спортсмена в целом. Женщина практически сразу же сказала режиссеру, что именно этот актёр достоит сыграть Валерия Харламова. Как оказалось, он и вправду прекрасно справился со своей ролью, отметила сестра хоккеиста.

Татьяна Борисовна также отметила прекрасную актерскую игру Олега Меньшикова, сыгравшего роль тренера Анатолия Тарасова. Единственный недостаток – артист не совсем был похож на наставника Харламова по своей комплекции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, вероятно, заявил, что плохо разбирается в экономике. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная на YouTube-канале «Как обмануть президента» 15 января.  «Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении – я, извините, полный профан в экономике… Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи. Первое. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика