Мнение: Всем спасибо, все свободны: Правительство РФ уходит в отставку

Люди хотят развиваться, двигаться вперёд, ну и, в конце концов, жить благополучно. Не бояться завтрашнего дня, растить детей в стабильной стране, где будут всячески способствовать созданию новой ячейки общества. И нас услышали. Именно поэтому в этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию в основном было ориентировано на демографию, медицину и, барабанная дробь, как следствие этого, изменения в конституции.
Начнём с демографии и связанной с ней бедностью. Президент заявил, что именно от рождаемости зависит судьба РФ и ее дальнейшие перспективы. Обратив внимание на тот факт, что 70-80 процентов семей с низкими доходами – это семьи с детьми, Владимир Владимирович предложил ввести обязательные ежемесячные выплаты на каждого ребенка, а программу материнского капитала продлить до конца 2026 года, согласно которой сумма выплат за рождение второго чада будет составлять ни много, ни мало, а порядка 600 тысяч рублей. Ну а если вы находитесь в ожидании первенца, то и тут государство готово предоставить поддержку в денежном эквиваленте: гарантированные 450 тысяч рублей. Поднялся и вопрос программы льготной ипотеки и её процентной ставки для семей с детьми. В общем, рожай не хочу.
Не умолчал президент и об очевидных проблемах в Министерстве здравоохранения. Лидер резко осудил недоступность жизненно важных лекарств, призвав коллег незамедлительно решить такое печальное положение дел. Кроме того, Владимир Путин высказался по поводу экологии, в очередной раз предложив тенденцию корректной утилизации мусора: не забываем фасовать, друзья.
Что касается предпринимательства, то ни для не секрет, что президент всегда поддерживал представителей малого бизнеса. Он неоднократно обращал внимание на чрезмерное давление и контроль. Так, сегодня Путин в очередной раз пояснил, что привлекать руководителей и сотрудников юридического лица к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) – недопустимо и неактуально.
Ну и сенсацией послания, безусловно, стали изменения в Конституции. Спешу обрадовать тех, кто так жаждал справедливости: президент настоял на запрете иметь гражданство другой страны и даже вид на жительство всем высшим чиновникам и депутатам. Помимо этого, Госсовет получает конституционный статус – Дума утверждает министров и вице-премьеров, а президент и Совет Федерации отныне могут вместе отстранять высших судей. Вишенка на торте — это, конечно, то, что всё вышеуказанное будет приниматься референдумом.
Резюмирую послание: без страхов и рисков создаём семьи и запускаем стартапы, а государство, в свою очередь, готово предоставить всевозможные для этого ресурсы.
UPD: Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку
Источник: Теория элит
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