Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе сыграют в спектакле «Пинтер для всех»

Российский артист Евгений Цыганов выступит на одной сцене вместе с супругой Юлией Снигирь. Как стало известно, влюбленные примут участие в спектакле «Пинтер для всех».

Напомним, сейчас Цыганов является участником мастерской Петра Фоменка, однако нередко выступает в постановках театра «Около дома Станиславского». «Пинтер для всех» уже обзавелся грантом от Минкульта во время премьеры в 2019 году. Примечательно, что артист появится на сцене вместе с супругой Юлией Снигирь, называя этот момент прекрасным опытом.

«Не помню, кто является автором фразы, что театр абсурда является самым реалистичным театром, ведь если посудить, то наша жизнь весьма абсурдна. Я считаю, что речь, вероятнее всего, идёт о наших отношениях с реальностью, как мы способны обозначать наш мир, или как его навязывают нам. В любом случае, наш спектакль — не просто абсурд», — заявил артист.

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