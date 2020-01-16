Екатерина Шпица ответила критикующим её фигуру хейтерам: «Сексуальность – это не когда тебя хотят все»

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Шпица на странице в Instagram ответила критикующим её фигуру хейтерам. Артистка объяснила, что «сексуальность – это не когда тебя хотят все», и по снимкам никак нельзя оценить данное качество человека.
В недавней публикации Екатерина Шпица разместила несколько провокационный кадр, сделанный в рамках документального проекта для прошлогоднего фестиваля Кинотавр. Артистка запечатлена в бюстгальтере и прозрачном подъюбнике, а в комментариях дала «пространственное» объяснение на тему сексуальности человека. Таким образом Шпица решила ответить всем фолловерам, по большей части не читающим тексты постов, а сразу критикующим внешность или фигуру героя кадра. Звезда информирует о том, что людей, ищущих в соцсетях мотивацию и вдохновение, гораздо меньше «критиков», демонстрирующих в комментариях «психологическую незрелость».
Сама же Екатерина Шпица уверяет, она лично знакома с людьми, выглядящими на снимках абсолютно несексуальными, но в жизни они являют абсолютную противоположность. В целом же, по мнению актрисы, сексуальность не означает, что кого-то одного должны хотеть все, что в принципе невозможно. Данный термин, скорее, применим к «личности и телу в совокупности», поэтому, не зная человека, невозможно рассуждать об его «пресности и неидеальности».
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