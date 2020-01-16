Sony назвала дату премьеры смартфона Xperia 5 Plus

Новый смартфон Sony с приблизительным названием Xperia 5 Plus будет представлен на выставке MWC 2020. Тогда же компания покажет еще один гаджет.

Японская корпорация объявила официально время анонса своих очередных смартфонов. По мнению информаторов, Sony презентует флагман с наименованием Xperia 5 Plus и еще один мобильный аппарат, функционирующий на платформе Qualcomm Snapdragon 765. Произойдет это 24 февраля.

В конце ушедшего года появились сведения о модели Sony Xperia 3, но теперь предполагается, что это одно из названий устройства 5 Plus. Японский бренд всегда выпускает на рынок свои смартфоны через несколько месяцев после официальной премьеры. Не исключается, что так будет и ныне.

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