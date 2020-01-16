Послание Путина Федеральному собранию решили не показывать на Арбате и Тверской улице

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию решили не показывать на крупнейших медиафасадах Москвы, передают корреспонденты «Новой газеты».

Кинотеатр «Октябрь». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Представитель рекламной компании LBL уточнил «МБХ медиа», что о трансляции послания «речи не велось» и «сегодня утром все отменилось заказчиком». «К сожалению, комментариев о причинах отмены я дать не могу», — добавил представитель LBL.

Центральный телеграф. Фото: Никита Кондратьев / «Новая газета»

Организатором кампании по продвижению послания президента выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Его планировали показать на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза». В ОНФ отметили, что идея устроить просмотр возникла после того, как в декабре фронт организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране.

ОБНОВЛЕНИЕ

«МБХ медиа» отмечает, что на фасадах зданий в Москве показали выдержки из послания.

Послание Федеральному собранию началось примерно в 12:00 по московскому времени и длилось более часа. В ходе него Путин предложил, в частности, выплачивать материнский капитал при появлении первого ребенка и вынести вопрос о поправках в Конституцию на всеобщее голосование.

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Источник: Новая газета

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