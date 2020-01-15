Украине захотелось «расширенных возможностей НАТО»

Киев просит НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса, сообщил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба.
Он обратился с соответствующей просьбой к НАТО, заявив, что Украина должна стать участницей программы, исходя из практических, а не из политических соображений, ведь «потребность давно перезрела», передает РИА «Новости».
Украинские военные, по словам вице-премьера, «требуют тесного взаимодействия» с НАТО и обмена информацией. Как сообщил Кулеба, «особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе».
Кулеба уточнил, что участие в программе не предусмотрено в рамках украинской интеграции в НАТО. Курс Киева на членство в НАТО реализуется в рамках другой программы – годовой программы под эгидой комиссии Украина-НАТО.
В янвваре экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.
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