В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию войдут Захар Прилепин, атаман казаков Долуда, сенатор Клишас и актер Машков

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию.

В рабочую группы вошли, в частности, писатель Захар Прилепин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие.

Сопредседателями рабочей группы утверждены сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

Всего в состав рабочей группы войдут более 70 человек.

Ранее сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию. (Подробнее читайте в материале The Insider Путин требует новую Конституцию: без приоритета международного права, с назначаемым Думой премьером и новыми ограничениями для кандидатов в президенты)

После этого Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин предложил стать новым премьер-министром главе ФНС Михаилу Мишустину.

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