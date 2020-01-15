Политика: Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

Президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.

Владимир Путин не изменяет себе – гадания о содержании послания вновь оказались лишь гаданиями. Выступление президента содержало в себе две части – социально-экономическую и конституционно-политическую. И если в отношении первой еще были какие-то догадки, то вторая стала неожиданностью. Но неожиданностью хорошо подготовленной – Путиным и самой логикой развития России.

Важнейшая и для Путина, и для страны демографическая проблема снова стала ключевой в послании – потому что действительно ведь «судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет». И это не только о цифрах народонаселения – но и о достоинстве, достатке и ценностях наших граждан, нынешних и будущих. Именно поэтому Путин говорил как о конкретных мерах по стимулированию рождаемости, так и о ценностях, о том, что очень важно, чтобы новые поколения «восприняли подлинные ценности многодетной семьи»:

«Что семья — это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья — это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности».

Новые меры по поддержке малообеспеченных семей будут стимулировать рождение уже не только второго, но и первого ребенка – не только через материнский капитал, но и через введение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Сохранится и «премия» за рождение третьего ребенка – через списание части ипотечного кредита.

Надежный щит и внутренняя гибкость

Сбережение и приумножение народа РФ Путин снова назвал высшим национальным приоритетом – призвав именно с этой точки зрения прежде всего оценивать «каждый наш шаг, новый закон, государственную программу».

Причем это касается как конкретных сфер жизни, так и устройства российского государства и общества как таковых. В отношении первых президент подробно говорил об образовании и здравоохранении – предлагая конкретные меры и нововведения. Но и вторая часть его выступления, связанная с конституционной реформой, на самом деле полностью завязана на главную цель – сбережение и приумножение народа. Потому что без эффективной работы властей ничего не добиться – а проблемами власти Путин занимается уже 20 лет. И сейчас он решил

приступить к новому этапу реформирования самой политической системы РФ – учитывая весь накопленный опыт как свой лично, так и всего постсоветского периода.

Впрочем, не только постсоветского – не случайно объясняя смысл конституционной реформы и говоря о предстоящем обсуждении поправок в Основной закон, Путин вспомнил про развал СССР:

«Открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определённое направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим. Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года. После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом, конечно, сохранился колоссальный потенциал: и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы такого масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. А жаль, надо было бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду?

Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую РФ независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества.

Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное — интересы России».

То есть Путин прямо призывает реформировать политическую систему именно сейчас – когда мы обеспечили себе прочный, стабильный «внешний контур».

Имея в виду, что при всей турбулентности международной обстановки, наши военные и геополитические позиции усиливаются – благодаря как нашей собственной стратегии, так и тому, что сам ветер истории дует в наши паруса, ну или мешает нашим противникам. Это не значит, что Путин перестанет заниматься геополитикой – но это значит, что он уверен в неуязвимости РФ в той игре, что ведется на мировой шахматной доске.

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.

Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперёд, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Сегодня мы так и делаем».

Но внешний надежный щит должен сочетаться с внутренней гибкостью и способностью к изменениям и реформам, постоянным поиском возможностей гармонизации отношений в обществе и настройке политической системы.

«Надёжная безопасность создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие РФ неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

Государство должно быть надежным защитником интересов русского народа вовне и умелым организатором его достойной жизни внутри страны – как сказал Путин, «в этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего».

Но движение к этой цели возможно только при активном участии общества, наших граждан и, конечно, подчеркнул Путин, при напряжённой результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейшего развития. Собственно говоря, с этого места послания и начинается та часть, которая касается конституционной реформы – направленной на улучшение работы власти как таковой.

Конституционные нормы

Президент предложил сразу несколько направлений изменений в Конституции – которые после обсуждения в парламенте и обществе могут быть одобрены на всенародном голосовании (хотя формально их достаточно принять одним лишь Федеральным собранием).

Одно из направлений касается обеспечения суверенитета РФ – Путин напомнил, что суверенитет нашего народа должен быть безусловным. И тут два основных новшества. Первое и самое главное – приоритет Конституции РФ в нашем правовом пространстве:

«Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории РФ только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

Вторая поправка касается продолжения политики национализации элит, начатой Путиным еще в 2012 году – сейчас речь пойдет о закреплении на конституционном уровне обязательных требований к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Начиная с президента, федеральных министров и депутатов и до губернаторов и судей – они не смогут не только иметь иностранное гражданство, но и вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. А от кандидата в президенты кроме всего этого, будет требоваться еще и отсутствие таких документов когда-либо ранее, и постоянное проживание на территории РФ не менее 25 лет.

И тут объяснение Путина абсолютно ясное:

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений».

Причем люди, работающие во власти должны не просто не быть слугами двух господ в смысле двойной лояльности, но и будучи служивыми людьми, не должны превращаться в неподконтрольных никому самодуров или коррупционеров. Для этого и нужна та реформа системы сдержек и противовесов внутри самой власти, которую предложил Путин.

Она касается трех основных направлений.

Во-первых, вертикали власти как таковой. И если региональную власть удалось частично встроить в единую логику принятия управленческих решений, то муниципальная продолжает оставаться формально сама по себе. Это приводит к системным сбоям – и Путин предложил найти выход:

«Вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв (я уже много раз об этом говорил) между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая разделённость, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях.

Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несёт прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены».

То есть Путин хочет одновременно и расширить полномочия местного самоуправления – которое в идеале должно стать полноценной властью на местах – и вписать его в единую систему власти всей страны. Это не восстановление вертикали власти Советов, как было при СССР, когда существовала единая система от Москвы до последнего поселка – но поиски новой и эффективной конфигурации вертикали власти.

В ней будет повышена и роль губернаторов – уже являющихся и частью федеральной вертикали власти и представителями местной, региональной власти. Их возможности влиять на федеральные решения возрастут – в первую очередь через закрепление статуса Государственного совета, в который входят все главы регионов:

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрождён Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции РФ соответствующий статус и роль Государственного совета».

Второе важнейшее направление конституционных поправок связанно с изменениями в судебной и правоохранительной системы. Тут два главных предложения – прокуроры регионов должны назначаться по согласованию с Советом Федерации. То есть будет усилен контроль федерального центра и ослаблена зависимость прокуратуры от регионального (в том числе и кумовского) влияния:

«Сегодня они назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием… Это может на практике приводить к определённым, в том числе неформальным, обязательствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять объективность и беспристрастность…

У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и в другом регионе,

а значит, прокурор — это сквозная верховная власть, следящая за исполнением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера.

Убеждён, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали».

Будет усилена роль Конституционного суда – он получит возможность по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом еще до того, как глава государства их подписал. Возможно и предоставление КС полномочий оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов власти, причем не только федерального, но и регионального уровня.

При этом появится и новая форма контроля за деятельностью самого КС – как и Верховного суда. Путин предложил наделить Совет Федерации полномочиями отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов – «в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи». Делаться это будет по представлению президента.

Россия – сильная президентская республика

Совет Федерации получит и возможность консультаций с президентом по поводу назначений глав федеральных силовых ведомств – но это уже относится к третьей части предложенных Путиным поправок. Самых громких и резонансных – касающихся участия парламента в формировании правительства.

Нет, РФ не становится парламентской республикой – Путин специально объяснил то, что понимает любой государственник:

«Убеждён, что наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. РФ должна оставаться сильной президентской республикой».

Но при этом необходимо настроить новый баланс между ветвями власти – не ослабляя президентскую и исполнительную власть в целом, но усиливая парламентскую. А через нее, то есть власть представительскую – и влияние общества на деятельность правительства и исполнительской вертикали в целом.

Именно об этом Путин говорил и объясняя необходимость консультаций с Советом Федерации при назначении силовиков – «считаю, что такой подход сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу» — и именно на это направлен новый порядок формирования правительства:

«Российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным. Основные политические силы страны, несмотря на всю разницу подходов к решению стоящих перед нами задач, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей.

При этом практически все фракции, представленные в Государственной думе, полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства…

А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит.

Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью».

Поэтому Путин предложил изменить порядок формирования кабинета министров – теперь Госдума будет не просто согласовывать кандидатуру премьера, а утверждать его. И, что еще более важно – утверждать в Думе будут теперь и вице-премьеров, и министров. Представлять которых будет премьер, а президент не сможет отклонить утвержденных парламентом министров. Это не значит, впрочем, что президент не сможет потом уволить их в связи утратой доверия.

Подобное участие парламента в формировании правительства повысит роль законодательной власти – и одновременно усилит правительство, сделав его министров ответственными не только перед президентом и премьером, но и депутатами.

Предложенные поправки Путин сам назвал «очень серьёзными изменениями в политической системе» — которые он считает оправданными «с учётом зрелости наших основных политических, партийных объединений, авторитета гражданского общества». Действительно, нам нужна новая настройка баланса властей – чтобы улучшить качество их работы, бороться коррупцией и прочими бедами номенклатуры и госаппарата. Это сложнейшая задача – которая вовсе не исчерпывается принятием поправок в Конституцию, а только начинается с них.

Но начинается не с чистого листа – весь опыт, приобретенный за эти десятилетия нами (и Путиным в качестве президента и премьер-министра), поможет как в грамотном формулировании новых положений Конституции, так и практике их применения. Настройка баланса между ветвями власти давно назрела – но подступить к ней Путин решил именно сейчас не из-за предстоящего в 2024 году ухода с должности президента.

Путин и после 2024 года останется национальным лидером – но ему важно, чтобы политическая система страны была выстроена надежно и сбалансирована, не была закостеневшей, могла бы проводить перенастройку своих механизмов. И работала как при его участии и надзоре, так и без него. Путин мыслит стратегически – на десятилетия, а не на годы вперед. Его заботит не собственное будущее – а создание условий для успешного и стабильного развития России. Основой которой будет гармония сильной державы и благополучия людей, любящих свое Отечество.

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