WP — Трамп планирует перенаправить ещё $7,2 млрд из средств Пентагона на строительство стены

15.01.2020, 23:47, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона ещё $7,2 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой, передаёт The Washington Post. Благодаря дополнительным средствам у администрации Трампа будет достаточно денег, чтобы к весне 2022 года возвести около 1424 км новых ограждений.


Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует направить дополнительные $7,2 миллиардов на строительство приграничной стены, то есть в пять раз больше, чем конгресс разрешил ему потратить на проект в бюджете 2020 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на планы строительства.

Как отмечает издание, глава Белого дома уже второй год подряд перенаправляет средства Пентагона, предназначавшиеся на строительство военных объектов и борьбу с наркотиками, на строительство стены на границе с Мексикой.

В этом году администрация Трампа намерена перенаправить $3,5 миллиардов из средств, выделенных на борьбу с наркотиками, то есть на $1 миллиардов больше, чем в 2019 году, и ещё $3,7 миллиардов из бюджета Пентагона на военное строительство по сравнению с $3,6 миллиардов в 2019 году.

В результате в прошлом году в ведомстве отложили или приостановили несколько десятков проектов, от ремонта дорог до строительства школ на военных базах.

Как отмечает The Washington Post,общий объём федеральных средств, выделенных на возведение стены, достигнет $18,4 млрд.

При этом ожидается, что подобное дополнительное финансирование даст правительству достаточно средств, чтобы к весне 2022 года завершить строительство около 1424 км стены.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Импичмент В среду Палата представителей провела голосование по вопросу о направлении статей импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в Сенат. За резолюцию проголосовали 228 законодателей, против – 193. Группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках сенатского разбирательства по импичменту, возглавит глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. ⏩Подробности об […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика