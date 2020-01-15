В рабочую группу по внесению поправок в Конституцию войдут писатель Прилепин, сенатор Клишас и спортсменка Исинбаева

15.01.2020, 23:45, Новости дня

Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В нее войдут писатель Захар Прилепин, сенатор Андрей Клишас, спортсменка Елена Исинбаева и многие другие.

Сообщение о создании группы опубликовано на сайте Кремля, в списке ее предполагаемых членов десятки человек, в том числе известные актеры, спортсмены, общественные деятели. 

Так, писатель Прилепин известен тем, что воевал на стороне сепаратистов на Донбассе, сенатор Клишас – один из авторов закона о «суверенном рунете», экс-фигуристка Ирина Роднина – член комитета Госдумы России по этике. Есть в списке руководители благотворительных организаций Лев Амбиндер и Елена Альшанская, актер Александр Калягин, врач Леонид Рошаль и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, депутат Ярослав Нилов и сенатор Елена Лахова и многие другие.

Об изменении Конституции Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию России. Он пообещал провести по этому вопросу «всенародное голосование», а через несколько часов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что референдума по Конституции не будет.

В этот же день, 15 января, правительство России ушло в отставку. На должность нового премьера Путин предложил кандидатуру главы налоговой службы Михаила Мишустина.

 



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