Мнение: Времени на раскачку нет

Самое главное в послании, конечно, не борьба с бедностью. Это был такой ложный флаг, которым прикрыли основное содержание. Главное было озвучено под самый конец.

Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет — ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Лукашенко просто не дает возможности успеть. Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий. При этом ликвидируется президенсткая республика, ряд полномочий передается в парламент, роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность — можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все.

Собственно, 20 год (большая его часть) уйдет на правовое оформление сказанного, будут вноситься изменения в конституцию (для того у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей). При этом парламент попадает под жесткий контроль — теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда — теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента.

В черновом виде сказанное нашим гарантом можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем, какого.

Источник: Эль Мюрид

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