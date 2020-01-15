В Кабмине опровергли сообщения об отставке Гончарука

Пресс-служба Кабинета Министров Украины 15 января заявила, что не имеет информации о том, являются ли записи подлинными аудиозаписи, на которых слышен голос главы правительства Алексея Гончарука.

«Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

Сегодня YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финасов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Telegram-канал «УП.Off the record», который ведут журналисты издания «Украинская правда», сообщил, что на собрании фракции «Слуга народа» депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский «подстрекают коллег выразить недоверие премьеру». Дубинский писал, что Гончарук «должен сам написать заявление» об отставке.

По данным LB.ua, Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. Но, как рассказали собеседники издания во фракции «Слуга народа», решение пока не принято. Сейчас он якобы встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Также источники издания рассказали, что предложение группы депутатов об объявлении недоверия премьеру поддержали только около 10 нардепов.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отказался комментировать информацию о том, написал ли Гончарук заявление.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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