Путин выдвинул Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России

Российский президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина, главу Федеральной налоговой службы, на пост нового премьер-министра России.

Российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым сегодня подало в отставку вскоре после того, как президент Владимир Путин предложил внести серию изменений в конституцию страны. Путин предложил усилить полномочия парламента, передав законодателям часть президентских полномочий.

Путин сообщил о нововведениях в среду, обращаясь с ежегодным посланием Федеральному собранию в Москве. Похоже, российский президент таким образом «готовит почву» для того, чтобы сохранить свое влияние на дела в стране после 2024 года, когда истечет нынешний и последний, согласно конституции, президентский срок Владимира Путина.

По словам Путина, Госдума должна будет вскоре утвердить кандидатуру нового премьера и других ключевых министров. Путин также предложил наделить властными полномочиями Государственный совет, который в настоящее время является консультативной группой при президенте.

«Это очень серьезные изменения в политической системе», — заметил российский президент.

Через несколько часов после выступления Путина Дмитрий Медведев выпустил официальное заявление об отставке его правительства.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — заявил Медведев.

Россия после Путина

Внесению изменений в конституцию и замене правительства предшествовали бурные предположения о будущем Путина после того, как в 2024 году истечет его нынешний и финальный президентский срок.

Наблюдатели предполагали, что президент может внести изменения в конституцию, сняв ограничение на возможное количество сроков нахождения у власти, или что Россия может объединиться в союзное государство с соседней Беларусью, чтобы Путин остался у власти после 2024 года.

Тем не менее, выступив в среду с предложением ограничить полномочия президента, Путин, похоже, намекнул на то, что он сохранит власть с помощью новой конституционной архитектуры – возможно, как премьер-министр с большими, чем сейчас, полномочиями, или же в качестве члена Совета безопасности.

«Все гадали, что придумает воровской режим, чтобы удержать власть после 2024 года. А вот что», — написали сегодня авторы сатирического твиттер-аккаунта «Мысли перзидента», комментируя твит Маргариты Симоньян, главного редактора государственного телеканала RT. По мнению Симоньян, «власть в России переходит к законодательной ветви».

Еще одна реформа, предложенная Путиным в отношении требований для кандидатов в президенты – согласно этому предложению, все кандидаты на пост президента страны должны непрерывно жить в России в течение как минимум 25 лет – предполагает, что российский лидер не забывает о возможных претендентах на кресло президента, которые могут выдвинуть свои кандидатуры в 2024 году.

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский, соперник Путина, находящийся сейчас в ссылке за пределами страны, ранее заявлял, что не исключает своего выдвижения на пост президента. В случае, если предложение Путина будет принято, Ходорковский не сможет участвовать в выборах.

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