Опровергнуты сообщения о попытках США помешать российским патрулям в Сирии

15.01.2020, 23:26, Новости дня

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке.

Комментируя материалы «отдельных зарубежных интернет-ресурсов», Боренков подчеркнул, что сообщения о «воспрепятствовании российскому патрулированию» со стороны американцев «не соответствуют действительности», патрулирование проходит «без происшествий».

Он отметил, что продолжает работать постоянный канал связи между военным руководством РФ в Сирии и командованием сил США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными.



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Последнее: Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке. Комментируя материалы «отдельных зарубежных интернет-ресурсов», Боренков подчеркнул, что сообщения о «воспрепятствовании российскому патрулированию» со стороны американцев «не соответствуют действительности», патрулирование проходит «без происшествий». Он отметил, что продолжает работать постоянный […]

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