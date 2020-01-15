Мнение: Становится всё интереснее

А вот еще подробности странного дела Масловой — Хананашвили, директриссы «элитной школы» Русский Гарвард, вроде как заказавшей убийство соперницы — жены своего любовника. Что еще нам «сообщают с мест»:
— До создания бизнеса Маслова, со слов Хананашвили, очень помогла Хананашвили, когда его то ли кинули, то ли подставили на деньги — то есть, возможно, у него есть «должок»;
— Хананашвили утверждает что они с Масловой не общались года два, но Маслова, по утверждению её адвоката — беременна;
— Непосредственные исполнители преступления, по версии следствия — Николай Фролов 98-го года рождения (киллер) и Ирина Погарченко 99-го года рождения (наводчица) — прописаны в квартире Масловой и в ней же, в квартире Масловой, и живут. Видимо, вчетвером с мужем Масловой, про которого известно только, что он её муж, и всё на том.
Как считает наш информатор, все участники много чего скрывают и история с покушением из-за любви — это пурга, в ней одно с другим не вяжется совершенно.
Источник: Размышления вольного социолога
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке. Комментируя материалы «отдельных зарубежных интернет-ресурсов», Боренков подчеркнул, что сообщения о «воспрепятствовании российскому патрулированию» со стороны американцев «не соответствуют действительности», патрулирование проходит «без происшествий». Он отметил, что продолжает работать постоянный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Школьника заподозрили в изнасиловании девочки в Челябинской области / 4 декабря
- Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности / 28 декабря
- Украина закупила новую партию «Джавелинов» / 26 декабря
- В новогоднем обращении Макрона заметили ошибку в летоисчислении / 4 января
- В РФ сертифицировали обновленный кроссовер Mitsubishi ASX / 26 декабря
- Экономика: Аппетиты «Нафтогаза» по Крыму становятся необузданными / 11 января
- France 24 — надежда на мир — в Ливии армия Хафтара объявила о прекращении огня / 13 января
- Верховный суд США разрешил Трампу не передавать Конгрессу свои налоговые декларации / 26 ноября