Мнение: Становится всё интереснее

А вот еще подробности странного дела Масловой — Хананашвили, директриссы «элитной школы» Русский Гарвард, вроде как заказавшей убийство соперницы — жены своего любовника. Что еще нам «сообщают с мест»:

— До создания бизнеса Маслова, со слов Хананашвили, очень помогла Хананашвили, когда его то ли кинули, то ли подставили на деньги — то есть, возможно, у него есть «должок»;

— Хананашвили утверждает что они с Масловой не общались года два, но Маслова, по утверждению её адвоката — беременна;

— Непосредственные исполнители преступления, по версии следствия — Николай Фролов 98-го года рождения (киллер) и Ирина Погарченко 99-го года рождения (наводчица) — прописаны в квартире Масловой и в ней же, в квартире Масловой, и живут. Видимо, вчетвером с мужем Масловой, про которого известно только, что он её муж, и всё на том.

Как считает наш информатор, все участники много чего скрывают и история с покушением из-за любви — это пурга, в ней одно с другим не вяжется совершенно.

Источник: Размышления вольного социолога

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