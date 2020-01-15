Британия и агентство USAID предоставят Украине €4,6 млн на медицинскую реформу

Великобритания и Агентство США по международному развитию (USAID) выделят Украине €4,6 млн на реализацию медицинской реформы. Об этом 15 января в Facebook сообщило посольство Соединенного Королевства в Украине.
«Великобритания выделяет на реализацию [медицинской реформы] £4 млн до марта 2021 года. Успех реформы возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по примеру Национальной службы здоровья Британии), которая применяет систему «деньги идут за пациентом», – говорится в сообщении.
Целью совместной британско-американской программы является “создание в Украине прозрачной и эффективной системы здравоохранения“.
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Posted by British Embassy Kyiv on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020
19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе.
Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.
Основным пунктом реформирования украинской медицины задекларирован принцип «деньги ходят за пациентом». Это позволяет выбрать семейного врача без привязки к прописке. Зарплата врачей зависит от количества подписанных с пациентами договоров.
Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. Переход ко второму этапу «Бесплатная диагностика» был запланирован на 1 июля 2019 года, но вместо него началась подготовка к следующему этапу – компьютеризации и оснащению больниц надлежащим оборудованием.
В конце 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о старте так называемой программы медицинских гарантий – с 1 апреля 2020 года бюджетные средства будут выделяться не на медучреждение, а на финансирование медуслуг. По мнению Гончарука, это позволит избежать задолженностей по зарплате в этой сфере. В бюджете-2020 на эти цели зарезервировано 72 млрд. грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Великобритания и Агентство США по международному развитию (USAID) выделят Украине €4,6 млн на реализацию медицинской реформы. Об этом 15 января в Facebook сообщило посольство Соединенного Королевства в Украине. «Великобритания выделяет на реализацию [медицинской реформы] £4 млн до марта 2021 года. Успех реформы возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по примеру Национальной службы здоровья Британии), которая […]
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