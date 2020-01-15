Отставка премьера: эмоции или вызов?

Ну, сегодняшнее послание Президента Федеральному собранию – это бомба!

Социальный блок – не обсуждается, тут все долгожданное.

Но вдруг (как гром среди ясного неба) – провозглашены кардинальные перемены в Конституции: то, чего долго ждали и о чем долго говорили (слава Богу, не большевики) свершилось!

Теперь будет конституционно утвержден приоритет отечественного правосудия над международным.

Наконец-то сломано то, что было навязано нам в мутные 90-е годы, когда ельцинская гопота плясала под сурдинку Америки с Европой, и никто не мог слова молвить, пальцем шевельнуть против пресловутого международного законодательства, действующего только в угоду тогдашним гегемонам.

Все, кончился этот абсурд. Положение России изменилось в корне, она теперь — один из ключевых участников мировой политики, под чужую диктовку действовать не желает, у нее свои интересы, только из них и будет исходить.

Эту часть послания ожидаемо встретили аплодисментами. Но еще больше их было в ответ на слова Путина о том, что занимающим ключевые посты государственным чиновникам не позволено теперь иметь ни гражданства каких-либо других стран, кроме российского, ни вида на жительство, ни счетов и имущества за рубежом. Служишь России – служи только ей, а по сторонам не поглядывай.

Обо всем этом множество раз писалось, масса копий в телешоу по этому поводу сломано, но до последнего казалось, что все такого рода разоблачения и скандалы нашим чиновным бонзам – как слону дробина. И что их «домикам под пальмами» ничто не угрожает. А вот поди ж ты!

Думаю, в тот момент, когда это все прозвучало, у многих представителей современной знати земля под ногами зашаталась.

Телекамеры выхватывали разные лица, и на всех, по-моему, застыло схожее выражение напряженного раздумья. Кто-то, видимо, гадал, что же будет, кто-то размышлял, что делать.

Следовало также осмыслить и информацию о том, что полномочия Госдумы в утверждении кандидатур министров и председателя правительства теперь будут фундаментально расширены.

И через короткое время реакция последовала: как пушечный залп — известие о том, что правительство уходит в отставку. Ого! С ельцинских времен ничего подобного не было.

Телерепортажи скупо передавали обстановку, когда все это грянуло. Нам показали переговаривающихся, не глядя друг на друга, Путина и Медведева, потом — срочное заседание кабинета министров, где прозвучало сообщение о прекращении деятельности правительства в имеющемся составе.

Как отреагировали министры, неведомо: лиц не показали, реплик никто не подавал, все молча приняли шокирующее известие. В СМИ уже сообщено, что, действительно, никто ничего не знал, все было как гром среди ясного неба.

Медведев за бортом не остался, его тут же назначили зампредседателя Совета безопасности России (раньше такой должности вроде бы не было). А отставленным министрам предложено исполнять обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет уже по новой процедуре.

На пост премьер-министра Путин, не откладывая в долгий ящик, предложил не известного широкой публике Михаила Мишустина, главу Федеральной налоговой службы. Может, и хорошо, что он не примелькавшаяся фигура.

Ну, вот и гадайте теперь, к добру это все или к худу?

С одной стороны – большое потрясение, полная неожиданность, стресс. А потрясения, стрессы, турбулентность на уровне государства — это очень опасно, ничего хорошего не сулит, мы такое уже проходили.

Но с другой стороны, Медведев на посту премьера являл собой столь сильный раздражающий фактор, что — уже через край. Наверное, он хороший служака, наверное, добросовестный исполнитель, но этого явно мало, иначе не тормозились бы так ни нацпроекты, ни другие благие государственные начинания.

К тому же он сам себе постоянно активно вредил, то и дело выдавая возмущавшие народ пассажи. Одно только его напутствие «…денег нет, но вы держитесь» чего стоит, никаких навальновских разоблачений после него не надо, человек благополучно себя закопал. И показал, до чего он далек от обычных людей, как мало знает реальную жизнь. Зря. Такое не забывается. То есть все одно к одному.

Ну, ладно, примем отставку Медведева (Зюганов с Навальным должны радоваться, ведь так за нее ратовали) как данность и скажем себе, что все путем.

Но остался волнующий меня, например (думаю, и других тоже), вопрос: это было заранее оговорено на высшем уровне или произошло спонтанно?

Лично мне кажется, что — второй вариант. Внезапно. Под влиянием сильных эмоций. Или гнева. Может быть, Дмитрий Анатольевич на Путина обиделся (звучит, конечно, по-детски, слишком упрощенно, но если разобраться, все в нашей жизни очень даже просто). И его отставка – вариант ответного вызова шефу, брошенная ему перчатка.

А есть и другой вариант ответа: возможно, сработало предупреждение о недозволенности второго гражданства и имущества, счетов за рубежом у высоких государственных лиц?

Может, стремительной отставкой правительства премьер захотел вывести из-под удара кого-то из своих подчиненных или близких ему людей?

Ведь события последних лет, когда в заключении даже аж целый федеральный министр оказался (Улюкаев, если кто забыл), показывают, что теперь нет тех, кто не мог бы попасть под раздачу.

Так, может, просто происходит зачистка хвостов? «Косяков», как говорят в народе. Не исключено, верно?

Как бы там ни было, а скорее всего, произошедшее — к лучшему. Приличия соблюдены. А это немаловажно для репутации власти.

svoia-pravda

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Последнее: Ну, сегодняшнее послание Президента Федеральному собранию – это бомба! Социальный блок – не обсуждается, тут все долгожданное. Но вдруг (как гром среди ясного неба) – провозглашены кардинальные перемены в Конституции: то, чего долго ждали и о чем долго говорили (слава Богу, не большевики) свершилось! Теперь будет конституционно утвержден приоритет отечественного правосудия над международным. Наконец-то сломано […]