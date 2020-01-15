Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского «Боинга»

Представители Канады посетили место крушения украинского «Боинга» в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета. Об этом в среду заявил министр транспорта Канады Марк Гарно.

Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета, сообщил Гарно, выступая на пресс-конференции в Оттаве.

Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет. Напомним, что в результате катастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

«Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки», – сказал Гарно.

«То, что нам сказали иранцы, – нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке [черных] ящиков, но также в их анализе», – добавил министр транспорта Канады.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: КИЕВ – Общая сумма помощи Соединенных Штатов Украине в 2020 году составит почти семьсот миллионов долларов. Из них – почти четыреста миллионов долларов будут направлены на оборонные нужды. Об этом 14 января в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью Украинской службе «Голоса Америки». «Главный приоритет, который был обозначен в двухсторонних консультациях […]