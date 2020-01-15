Путин предложил главному налоговику России стать премьером

Фамилия главы ФНС не входила в топ-10 возможных претендентов на этот пост

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.

Ранее 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Глава ФНС Михаил Мишустин может возглавить правительство

Михаилу Мишустину 53 года. Он возглавлял ФНС с апреля 2010 года. Является доктором экономчиеских наук. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру. После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК) — общественной некоммерческой организации. В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра РФ по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом — на этот раз в области инвестиций. В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России.

Как заявил «Блокноту» политконсультант Ярослав Игнатовский, очевидно, что Владимир Путин «играет на опережение».

«Послание стало первым актом запуска транзита, а смена правительства — второй. Путин уже сейчас четко и ясно дает понять, что смена власти в России будет управляемой и пройдет по его сценарию. И зная непопулярность премьера, Путин сейчас убирает его временно в тень. Я бы не стал списывать Медведева со счетов, потому что это, наверное, самый проверенный и близкий к президенту человек сегодня», -сказал собеседник издания.

По мнению политолога Кирилла Мартынова, в течение длительного времени в качестве возможного нового главы правительства назывался мэр Москвы Сергей Собянин, однако он вряд ли может быть воспринят элитами в качестве временной или технической фигуры.

«В этом случае премьер может быть выбран из числа наиболее профессиональных, но не слишком популярных у граждан российских чиновников, которые в последние годы обеспечивали финансовую стабильность страны», — отмечал Мартынов. Возможно, именно сейчас его предположение подтверждается.

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