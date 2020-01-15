Долги с россиян поручат выбивать еще и частным приставам

Чиновники любой ценой хотят выбить долги с россиян, именно поэтому и согласны на новую частную службу.
Пока лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает списать с россиян долги у микрофинансовых организаций, Министерство финансов России, наоборот, ищет возможности сделать работу судебных приставов наиболее эффективной. В связи с этим чиновникам Минфина приглянулась идея создать института частных приставов. В ведомстве считают, что это не только будет способствовать возвращению долгов и выполнению решений судов, но и сократит расходы федерального бюджета на содержание системы принудительного исполнения. Все подробности изложены в документе, который опубликован на едином портале бюджетной системы России.
Из обзора документа следует, что сначала частным приставам поручат взыскивать долги в пользу юридических лиц, то есть организаций, банков и пр. По физическим лицам пока будут работать сотрудники Федеральной службы судебных приставов, коллекторские агентства и частный сыск. Но их результативности недостаточно, считают в Минфине.
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