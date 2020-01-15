На территории посольства в Ливане разорвались гранаты со слезоточивым газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории российского посольства в Бейруте, сообщил советник-посланник Вячеслав Максудов.
Пострадавших среди сотрудников посольства и их семей нет, передает ТАСС.
У посольства РФ в Бейруте происходят столкновения демонстрантов и полиции. Силовики применили гранаты со слезоточивым газом, передает РИА «Новости».
Участники акции собрались на улице Мар-Ильяс и потребовали освободить задержанных ранее участников протестов. Те сейчас находятся в казарме местной жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс. Рядом располагается и российское посольство.
Было задержано еще несколько человек, которые бросали камни в силовиков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории российского посольства в Бейруте, сообщил советник-посланник Вячеслав Максудов. Пострадавших среди сотрудников посольства и их семей нет, передает ТАСС. У посольства РФ в Бейруте происходят столкновения демонстрантов и полиции. Силовики применили гранаты со слезоточивым газом, передает РИА «Новости». Участники акции собрались на улице Мар-Ильяс и потребовали освободить задержанных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Le Monde — Иран уже выиграл в «иракской войне» против США / 13 января
- Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 19 / 23 декабря
- В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат / 5 декабря
- «37 год! Берия! Гитлер! Черные воронки! Гестапо!» Соцсети обсуждают обыски у Зверобой / 28 ноября
- В Швейцарии арестовали счета семьи Бакулина – Лещенко / 14 января
- Путин предложил изменить порядок назначения правительства России / 15 января
- Трамп раньше времени покинул саммит НАТО / 4 декабря
- Генпрокуратура рассказала о 20 вступающих в силу с 2020 года нормах / 30 декабря