На территории посольства в Ливане разорвались гранаты со слезоточивым газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории российского посольства в Бейруте, сообщил советник-посланник Вячеслав Максудов.

Пострадавших среди сотрудников посольства и их семей нет, передает ТАСС.

У посольства РФ в Бейруте происходят столкновения демонстрантов и полиции. Силовики применили гранаты со слезоточивым газом, передает РИА «Новости».

Участники акции собрались на улице Мар-Ильяс и потребовали освободить задержанных ранее участников протестов. Те сейчас находятся в казарме местной жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс. Рядом располагается и российское посольство.

Было задержано еще несколько человек, которые бросали камни в силовиков.

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Последнее: Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории российского посольства в Бейруте, сообщил советник-посланник Вячеслав Максудов. Пострадавших среди сотрудников посольства и их семей нет, передает ТАСС. У посольства РФ в Бейруте происходят столкновения демонстрантов и полиции. Силовики применили гранаты со слезоточивым газом, передает РИА «Новости». Участники акции собрались на улице Мар-Ильяс и потребовали освободить задержанных […]