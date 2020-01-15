Мнение: Новый смертельный вирус придет из Китая

Всего 100 лет назад эпидемией гриппа, «испанкой», заразилось 29,8% населения Земли. Умерло от нее, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек, то есть, 2,7 – 5,3% всего человечества. С тех пор медицина шагнула далеко вперед, появились прививки и лекарства. Однако новые вирусы появляются непрерывно, а вакцины за ними не всегда поспевают.

Если век назад страшная эпидемия пришлась в основном на ослабленную послевоенную Европу, то в наши дни источником новой глобальной болезни может стать благополучный и процветающий Китай. В чем же заключается причина такого парадокса?

В конце 2019 года в КНР в городе Ухань была выявлена вспышка доселе неизвестного науке коронавируса. Болезнь поражает легкие. Один пациент уже умер, еще одиннадцать находятся в тяжелом состоянии. Передается инфекция человеку от животных. Этот новый вирус теперь седьмой по счету, способный убивать людей. Вначале заразившиеся испытывают озноб и лихорадку, температура тела резко повышается, начинается кашель, появляются дискомфорт и слабость.

Почему именно Китай, превратившийся в настоящую сверхдержаву, страдает от коронавирусов? В 2003 году там уже была вспышка инфекции, названная «пурпурной смертью». Власти информацию об эпидемии скрыли, в результате заразились свыше 10 тысяч человек, каждый десятый скончался. Вакцины просто не существовало. Болезнь распространилась из КНР и в другие страны.

Среди причин подверженности Китая к появлению новых опасных вирусов, эксперты называют большую скученность населения и их постоянные контакты с животными. Так, в приморском Ухане очагом заражения считается рынок морепродуктов, где помимо даров моря продаются куры, летучие мыши, змеи, кролики. Носители коронавируса сами могут оставаться внешне здоровыми, но передавать его контактирующим с ними людям.

Сейчас медики успокаивают тем, что коронавирус не передается от человека к человеку. Заболевшие находятся на карантине, им оказывается лечение. Тем не менее, болезнь уже проявила себя в Сингапуре, Гонконге, Тайланде и Южной Корее. На российско-китайской границе усилен санитарно-карантинный контроль.

Наибольшую опасность представляет возможность дальнейшей мутации вируса в организме человека, что может сделать его передающимся другим людям. В таком случае, все становится гораздо серьезнее: вакцины нет, поэтому смертность составляет примерно 10%, а при уже имеющихся проблемах с дыхательной недостаточностью – от 35% до 70%, в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/155790.html

Источник: Теория элит

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Последнее: Всего 100 лет назад эпидемией гриппа, «испанкой», заразилось 29,8% населения Земли. Умерло от нее, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек, то есть, 2,7 – 5,3% всего человечества. С тех пор медицина шагнула далеко вперед, появились прививки и лекарства. Однако новые вирусы появляются непрерывно, а вакцины за ними не всегда поспевают. Если век […]