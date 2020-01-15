Марчук: Белорусы сделали такой ремонт дорог, что они могут использоваться для переброски тяжелой военной техники

У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство.

Такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 15 января.

«Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и международном смыслах. И может сложиться так, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет», – сказал он.

По словам экс-премьера, «гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство», свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.

«Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система», – считает Марчук.

В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.

«Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники», – подчеркнул Марчук.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание «Московский комсомолец» написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. В посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России».

23 декабря Крутой отметил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла «очень медленно», но основной пакет документов уже согласован.

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство. Такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 15 января. «Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и […]